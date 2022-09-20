費達拿或無緣告別賽　教練團爆有隱憂

瑞士天王費達拿已抵達倫敦為利華盃作準備，但他能否在這場生涯告別戰出戰仍有變數，他其中一名教練透露這位「20貫」盟主的膝傷仍未完全恢復。

利華盃將是費達拿自去年溫布頓之後首次在比賽場上亮相，他一直計劃在利華盃之後再到家鄉參加下月的巴塞爾網賽，但周四這位41歲的網壇Icon在個人社交平台宣布於利華盃比賽掛拍，令球壇震驚。

作為費達拿長期教練之一的 Severin Luthi透露費天王的狀態不是太理想，暫未能確定能否出戰比賽，「他上周很努力練習，本周同樣都會繼續訓練，上午練3小時，下午再練2小時，他的目標是想做一點事情，單打或雙打未確定，他希望可以在利華盃落場。」然而其體能教練則表示費達拿不僅是膝蓋問題，而且因為職業生涯參加了太多比賽，導致他身體承受着很大壓力。

事實上，球迷等待費達拿復出已久，這一戰更是他的告別戰，利華盃的門票已炒到50萬美元一張，而早前拿度則確認會與費達拿再次「2R合體」夥拍雙打，這對網壇的「對手與戰友」於2017年首次在利華盃合作亮相，而2019年拿度因傷退賽，未能再組「2R」強強組合，今屆「2R合體」將令人期待。不過，費天王的教練組對其傷患仍然擔憂，最終能否出戰單打、雙打，或僅是坐在球員席則要視乎臨場情況再作決定。

利華盃將於本周五（23日)開打，昔日的「網壇BIG4」包括費達拿、拿度、祖高域及梅萊將歷史性組成歐洲隊出戰，與世界隊對戰。