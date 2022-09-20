日本波推介！熊本羅亞素勢擒仙鶴

日乙獨腳戲，熊本羅亞素主場迎戰岩手盛岡仙鶴；兩隊實力有一段距離，熊本羅亞素正在力爭升班資格，反觀岩手盛岡仙鶴只能為護級而戰，以波論波，熊本羅亞素無疑佔優，加上近6場聯賽主場取得5勝1和，水準靠得住，捧主勝。（有線661及601台周二晚6時直播）

雖然熊本羅亞素積分上同前兩位球隊新潟天鵝、FC橫濱有距離，要打入前2位置，取得直接升班資格並唔容易，但佢哋仍然要力保聯賽前6名，希望奪取升班附加賽資格，因此絕對冇失分空間，今仗必定搏盡。

主場醒神冇甩拖

事實上，熊本羅亞素主場表現出色，近6場聯賽主場取得5勝1和，最犀利係6場都保持不失球，表現攻守兼備，更何況今場對手只係弱隊岩手盛岡仙鶴，預料熊本羅亞素可以全取3分。

至於岩手盛岡仙鶴屬於魚腩球隊，今季踢36場聯賽只有9勝6和21負，其中近7場聯賽就輸咗6仗，擺明踢日乙都唔夠班，今場遇上搶分心切嘅熊本羅亞素，恐怕難逃一敗，主勝咪錯過。

直播表

周二晚6:00pm 日乙 熊本羅亞素Vs岩手盛岡仙鶴

有線601、661台