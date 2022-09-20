田總：渣馬明年2月12日復辦　參賽人數未定

香港田徑總會上周五（16日）宣布取消「渣打香港馬拉松2022」後，引起極大回響。事隔數日，田總今午（20日）發聲明稱，積極計劃於2023年2月12日舉行賽事。

田總聲明寫道：「香港田徑總會過去多日與相關部門溝通，獲得政府全力支持，積極計劃於2023年2月12日（星期日）舉行第25屆渣打香港馬拉松。」田總稱公眾健康和安全一直是大會首要考慮，將嚴格遵守防疫指引，並繼續與相關部門保持緊密溝通，就疫情最新發展作出相應準備：「讓公眾、跑手及工作人員得以在健康和安全的情況下參加這項體育盛事。」田總未有透露參賽人數和起步形式，但表示會盡快公佈相關安排。

疫情令多項大型賽事受阻，其中，田總上周五宣布，因尚未收到批准舉行渣馬，而距離原定賽期2022年11月20日只剩兩個月，跑手和持分者未有充分時間準備，「別無選擇」下決定取消賽事。

事件引起極大回響，體育專員楊德強昨日稱，田總曾考慮押後賽事至明年2月，當局亦回覆維園2月有檔期，但田總表示不作考慮。特首李家超今早稱，對主辦機構單方面取消賽事感到失望，盼楊德強與對方探討新賽期。