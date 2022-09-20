艾卡華斯為新贊助宣傳大談Big３：應該有我

19歲西班牙新星艾卡華斯自從贏得美網冠軍兼登上世界之巔後，揭開了網壇的新一頁，昔日的BIG4隨着費達拿的退役、拿度與梅萊亦受傷患嚴重困擾，加上新勢力將BIG4瓦解，而艾卡華斯心目中亦有新的三巨頭人選，當然他自己是其中一人。

成為網壇新「一哥」之後，艾卡華斯名利雙收，超級品牌勞力士及寶馬等已火速簽約，周一艾卡華斯為寶馬新電動車作宣傳，他坦言餘下賽季仍有努力，為爭取ATP年終賽及台維斯盃冠軍而戰。

有傳媒在會上談論到他為網壇新世代展開序幕，他坦言：「一夜間我成為了世界第一，很幸運有爸爸、叔叔、兄弟、我的團隊及幾位朋友與我一起分享，（與BIG4比較)我沒有壓力，我享受比賽及成績，我不知道可與他們如何相比，他們經歷了20年，但我只是剛開始。」

「我會繼續做好自己，但我會以他們作為推動，令自己每天都可以進步，網球是需要前進。」被問到未來的三巨頭人選，他承認自己是其中一員，「仙拿(Jannik Sinner ）及沙華列夫(Alexander Zverev)；與仙拿較量是良性的競爭，我們比賽是值得觀賞，彼此都是好朋友就如拿度與費達拿。」剛結束台維斯盃的艾卡華斯將小休與家人團聚，稍後再為餘下比賽爭逐。