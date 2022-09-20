香港隊　主場出擊貫徹逼搶踢法　閉門對緬甸照搶W

香港足球代表隊將在一周內與緬甸進行兩場友賽，首場賽事先於周三（21日）在旺角大球場，以閉門形式舉行。雙方5月份在中立場交手互交白卷，然而港隊球員經歷季初本地賽事後，狀態大幅提升，加上今次佔有主場之利，勢繼續貫徹逼搶踢法，目標全力爭勝！（周三晚上8時開賽）

經歷了「亞洲盃」外圍賽及「東亞盃」的洗禮後，港隊表現日漸進步，主教練莊恩安達臣認為是時候踏出下一步，他強調今場友賽會繼續保持逼搶踢法：「唔單止球員，當我返到香港之後，都遇到唔少球迷話好鐘意港隊依家嘅進取踢法，對我同球員有好正面嘅幫助。」對於首度領軍在香港出戰，安帥感到相當開心，並希望球員可以「踢場好波」，在友賽中竭盡全力爭勝，藉此取得進步及增強自信心。

港隊早前為備戰「亞洲盃」外圍賽，曾在泰國與緬甸進行閉門熱身賽，但卻未能獲勝，安帥指對手世界排名雖然比港隊低，但防守反擊甚具效率，而且前鋒速度相當快，今場絕對不容易應付。陣容上，安帥透露早前因病缺席首課操練的黃威，或未能趕及在今場復出，而他亦會盡可能給予更多球員上陣機會。

接近3年後再次在主場出擊，但中場黃洋坦言沒有太大壓力：「我相信球隊依家嘅比賽風格，可以踢出一場快速、高壓迫性嘅比賽，令球迷感到開心同興奮，希望佢哋對『亞洲盃』決賽周充滿期待。」黃洋續指今次大軍名單中，大部分球員比較年輕，希望他們可以透過主場舉行的國際賽事，盡快吸收比賽經驗，以及更加了解主教練要求的踢法。

緬甸國家隊於周日（18日）晚已抵港，隨即入住隔離酒店，並於（19日）以「點對點」形式到旺角大球場進行首課操練。過往曾執教多支非洲國家隊的緬甸主帥安東希爾，球員時代與安達臣曾為隊友，兩人可算是故知。備戰年底東盟錦標賽的緬甸，幾位效力泰國聯賽的外流兵未有隨隊出征，今次21人大軍清一色來自本土球隊，包括中場蘭保保及門將喬式菲等，今年6月曾出戰「亞洲盃」外圍賽主力。