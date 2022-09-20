甲二決賽周展開　晉裕大勝晉龍

甲二決賽周周二（20日）展開，晉裕憑著外援Victor Nickerson和John Florveus合力轟入59分，以107：81大勝晉龍WTS，目前累積7分（常規賽配分加決賽周積分），朝著升班目標高歌猛進。

經過3個月角逐，晉裕、安青、晉龍WTS和日域依次打入決賽周，作單循環比賽，決出升班資格誰屬。晉龍外援Maurice Watkins缺陣，開局落後1：9，即使陳仲儒和安家仲內外開弓，首節追成18：19，但次節進攻失靈，比賽仿佛成為晉裕外援John Florveus和Victor Nickerson的入樽表演。兩人帶隊打出25：0的攻勢，6分鐘過去，晉龍才由區浩軒打破得分荒，半場落後32：52。

換邊後，晉龍另一洋將Lloyd Burgess和區浩軒合力攻入20分，但晉裕黃子聰表現更「搶鏡」，他單節獨取13分，維持19分優勢進入末節。晉裕雙星繼續攻城略地，而晉龍隨著區浩軒傷退，安家仲犯滿畢業，再無還手之力，以81：107落敗。

晉裕有4人得分上雙，Victor Nickerson和John Florveus轟入32分和27分，黃子聰攻入17分。晉龍方面，Lloyd Burgess和區浩軒各得20分，陳仲儒和安家仲均有12分進帳。