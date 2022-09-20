有冇聽錯？巴塞預測今季賺2.74億歐元

曾經係全球最高收入球會嘅巴塞隆拿近年陷入財困，今季要動用多次槓桿及變賣資產續命，係人都知前景唔樂觀，但會方最新公布嘅財政收入同預測，全部錄得正數，唔通真係畀佢哋絕地翻身？

巴塞最新公布上季收入，共有10.18億歐元，盈利9800萬歐元，數字係咪真確令人懷疑，事關佢哋今夏全靠變賣電視轉播權部分收益同部分工作室股權，先至勉強通過到財政公平法案審核，盈利唔知點計出嚟。

巴塞董事會公布2022至23球季預算，營業收入增長至12.55億歐元，預測利潤高達2.74億歐元，如果呢條數成真，咁就真係一天都光晒。

雖然會方公布嘅數字令人懷疑，但巴塞今季入座率同收入有大幅增長確係事實，據報巴塞今季重組後重拾霸氣，好成績亦帶動入座率上升，魯營球場開季至今場均入座率達到82,538人，為歐洲第1，比第2位嘅多蒙特多2000人，加埋幾場熱身賽同慈善賽，巴塞開季至今個幾月，已錄得1385萬歐元盈利，照呢個增長幅度計算，今季真係有錢賺都唔奇喎！