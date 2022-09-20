甲一籃球　新援荷利菲特雙雙　滿貫贏永倫升第2

兩支甲一「Big 4」球隊滿貫和永倫周二（20日）晚狹路相逢，後者在「得分機器」泰那缺陣下戰鬥力大減，滿貫憑新援荷利菲特轟入21分，另有3人得分上雙，以92比71暫升上第2，周四（22日）如擊敗崇德飛鷹，將以常規賽冠軍身份直入季後賽。

滿貫賽前簽入外援荷利菲特（Michael Holyfield）加強內線實力，今仗以葉俊傑、歐陽維江、蔡再懃、方誠義、荷利菲特正選登場。永倫方面，頭號主力泰那未有上陣，改以許烜行、黃子謙、連浩駿 、周迎堅及賀斯福正選上場。兩軍頭4分鐘梅花間竹得分，領先1分的滿貫由何倚富連入兩記三分，歐陽維江外圍發炮，拉開至20比10，迫使永倫叫暫停。此節何倚富獨得9分，助滿貫以25比20領先。

對南華和香港東方轟入關鍵三分「救全家」的滿貫射手張偉康首節尾段上陣，第2節開段即與歐陽維江和蔡再懃接連投進4記三分，拉開到17分差距。永倫由周迎堅快攻得手止血，其後梁民熊「大爆發」，個人連轟兩記三分，再妙傅予周迎堅投進三分彈，一度追至落後7分。滿貫進攻節奏減慢，僅靠荷利菲特硬闖籃底得分，此節梁民熊轟入11分，帶領永倫半場追至38比46。

換邊後，永倫先憑連浩駿得5分，其後梁民熊轉身上籃雖然被封，但他再將球帶出外線轟入三分，永倫追至46比50。滿貫的歐陽維江以三分球回敬，荷利菲特兩度施展大力入樽振士氣，與林俊光各得7分，滿貫以69比57繼續領先。

滿貫的歐陽維江第4節依然表現活躍，與蔡再懃各得5分，相反永倫體力不繼，收起中鋒賀斯福後更加陷入苦戰，最終以71比92告負。滿貫新外援荷利菲特貢獻21分20籃板，另有何倚富、蔡再懃和歐陽維江各得15、14及16分，滿貫暫以7勝1負戰績升上第2位。永倫有3人得分上雙，周迎堅獲全隊最高18分。