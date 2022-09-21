曼聯力斟「新紐尼斯」做C朗接班人

曼聯2位前鋒安東尼馬迪爾、拉舒福特先後受傷，加上C朗狀態持續低迷，再次反映球隊鋒線人腳薄弱問題，英國《太陽報》指紅魔鬼主帥坦哈格希望明年1月轉會市場重開後，再簽入1位射手，頭號目標係賓菲加新星干卡路。

現年21歲嘅干卡路今季表現大勇，各項賽事上陣12場射入8球，包括踢6場葡超入4球及2次助攻，因而被球迷捧為「新紐尼斯」，大讚佢嘅實力拍得住今夏轉投利物浦嘅前隊友達雲紐尼斯。

事實上，身高1米85嘅干卡路上季已嶄露頭角，曾於上屆歐聯8強次回合對利物浦，射入1球，今夏已吸引紐卡素及拜仁慕尼黑注意，但佢最終都係留隊。

據悉曼聯近期派人聯絡干卡路嘅經理人，邀請呢位葡萄牙U21小國腳加盟，由於3位葡萄牙前輩C朗、拿尼、般奴費南迪斯都喺曼聯取得成功，成為曼聯吸引干卡路成「魔」最大本錢。

賓菲加原本只係將干卡路標價為2,500萬鎊，但曼聯依家加入爭奪後，預料呢位射手身價將水漲船高，佢嘅毀約金高達1億鎊。