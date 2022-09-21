費達拿利華盃僅戰雙打　自爆宣告退役孩子喊爆

上周在社交平台宣布在本周利華盃後掛拍的瑞士天王費達拿，周三親身向傳媒透露退役的一些關鍵原因及未來大計，而他肯定在利華盃不會出戰單打，僅希望能夥拍拿度打男雙。

這位擁有「20貫」的網壇傳奇，為生涯告別戰利華盃積極準備，周三「踩入」主場館練習已與昔日的對手兼今次比賽的隊友祖高域及梅萊碰頭，談笑甚歡；他接受當地傳媒訪問時稱:「我不會出戰個人賽，這是很清晰的，這也是我不去10月的巴塞爾的原因，我應該只會周五出戰雙打。」

費達拿於2月已表示會到倫敦亮相，他坦言是因為收到拿度去年的訊息，想再一次合作雙打，「拿度跟我說如果我們再一次合作雙打，這是我們二人生涯當中一件很特別的經驗。」

事實上，日前其教練團都透露費達拿的傷患嚴重，不但是膝蓋，還有身體各部份，這位41歲的瑞士天王對此作出承認：「今年夏天，我覺得自己膝蓋的康復情況不理想，不過在溫布頓我仍然相信自己可以（重返賽場），然後我做了CT掃瞄...幾天後，我就知道應該結束了。」

宣布退役的一刻，他承認難忍淚水，但他透露其孩子比他更激動，「他們很激動，四個有三個都喊起來，他們問:『我們不可去哈雷？去溫布頓?去印弟安韋爾斯?』我說:『不是，如果你們想，我們都可以再去。』」

作為「草地王」、視溫網為他事業的後花園，費達拿坦言真是很希望可以家鄉巴塞爾及明年再一次參加溫布頓，但傷患的康復進度不似預期，費天王也考慮到愛妻的感受，「因為我的傷患，她看我比賽已不再是享受，我感覺對她真的很抱歉。」不過，雖然費達拿即將退役，但他強調未來仍有機會在球場見面，「未來我會繼續參與一些表演賽，我以前沒有這樣想，但半年前我突然想到可以評論網球賽事，我從未試過，或者將來可以在溫布頓評論幾場，一切皆有可能。」

至於同場練習的祖高域亦表示興奮，他直言：「這可能是我一生中唯一的機會，能夠與拿度、費達拿及梅萊這三位我最強的對手同一隊並肩作戰。」利華盃是祖高域自7月奪得溫網後首個賽事，也是自2019年澳網後，BIG4同場參賽的首項賽事；比賽將於本周五（23日）展開，周日結束，亦為網壇傳奇費達拿的生涯謝幕。