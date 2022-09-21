國家隊爭位最後機會　世盃邊緣人趕搭尾班車

國際賽開打，除咗多場歐國聯，仲有其他熱身賽，今屆世盃決賽周32強當然有波踢，今次各國領隊點樣揀人，唔多唔少都反映到嚟緊世盃嘅基本班底。今屆世盃大軍增至26人，比以往多咗3個，呢3個名額就成為好多國家隊邊緣人爭取嘅位置，希望一嘗參戰這個4年一度盛事嘅滋味！

英格蘭有「幸福的煩惱」

英格蘭2018年殺入世盃4強，舊年歐國盃更勇奪亞軍，「三獅兵團」人才輩出，領隊修夫基有「幸福的煩惱」，今次歐國聯點兵，效力賓福特嘅前鋒艾雲東尼首次獲得徵召，佢當然會把握今次機會表現自己。

馬古尼梳爾資格成疑

其實英軍中前場都有唔少邊緣人，紐卡素前鋒哥林威爾遜係其中1人，佢因為受傷先至落選今次大軍，但「喜鵲」領隊艾迪侯域認為呢名為球隊上陣3場入2球嘅射手，值得擁有第5頂英格蘭喼帽出戰世界盃。另外，阿士東維拉前鋒奧尼屈堅斯、今季轉投森林嘅連格、曼聯嘅查頓辛祖等，都要為世盃努力。

後防方面，修夫基繼續揀晒4個右閘，阿歷山大阿諾特、列斯占士、基爾獲加及捷比亞，同位置嘅占士祖斯甸因為今季李斯特城嘅成績，要爭一席位真係要加倍努力。英軍後防仲有一個談論點，喺曼聯已經淪為大後備嘅哈利馬古尼同勞基梳爾，仲係咪有資格成為英軍世盃成員，唔少球迷都非常質疑，如果佢哋仍然無法喺餘下兩個月證明自己，修夫基真係點兜都冇用，焗住搵其他人頂替二人。

德國貝拿高卓普屬潛力股

德國主帥費歷克今次點兵冇乜新意，大部分都熟口熟面，而2014年世盃奪冠功臣馬里奧葛斯及曉姆斯，雖獲傳媒造勢但影都冇，最大驚喜係貝拿高卓普首獲徵召，呢位有喀麥隆血統嘅20歲修咸頓中堅，身形高大制空力強，不過速度一啲都唔慢，出腳攔截快狠準，踢法頗有謝路美保定嘅影子。

雖然貝拿高卓普經驗尚淺，但德國陣中除咗魯迪格之外，一眾中堅質素只屬一般，無論為咗儲備人才，抑或費事畀喀麥隆搶走呢隻潛力股，費歷克決定先下手為強，加上佢喺水準更高嘅英超打出名堂，只要喺呢兩輪歐國聯表現對辦，好大機會帶埋佢去參加世盃。

踢4後衞高辛斯冇運行

另一焦點係28歲嘅左翼衞魯賓高辛斯，自從上年9月後再獲徵召，佢喺上年歐國盃決賽周憑超強出擊力，奠定主力位置。可惜，高辛斯過去1年飽受傷患困擾，上季季中轉投國際米蘭後表現一般，直到今季比列錫離隊後先攞番正選，依家喺「日耳曼兵團」已畀大衞拉林後上奪位，同時泰路基拿亦可兼任左閘，何況高辛斯一向攻強守弱，要展現佢銳利嘅助攻，最好係採用343陣式出任左翼衞，若果沿用4人防線，佢打左閘就變得平庸，能否出戰世盃真係五五波，好視乎費歷克點用佢。

法國人才濟濟基奧特冇碇企

上屆世界盃冠軍法國人才濟濟，唔少喺球會表現獨當一面嘅猛將，要爭取入選最後大軍名單，參加今屆決賽周亦非易事。強如身為法國隊史上入球第二多嘅前鋒基奧特，亦要為1個席位搏老命。

即將36歲嘅基奧特上季意甲攻入11球，協助ＡＣ米蘭奪得聯賽冠軍，今季仍然係主將。不過呢位射手始終年齡已大，加上另1位鋒線老將賓施馬，基本上肯定入選，法國主帥迪甘斯為免球隊太老化，隨時會犧牲基奧特，將位置畀年輕球員。加上基奧特曾經傳出同法國「天王」基利安麥巴比不和，亦係佢爭取入選一大障礙。

普巴養傷中場新勢力崛起

至於上季法甲有25球進帳嘅摩納哥前鋒賓耶達，以往都係邊緣國腳，急需要把握未來1個多月時間，全力爭取表現，希望迪甘斯睇中佢。

另外，由於保羅普巴養傷，古安杜斯、卡馬雲加等新一代中場勢力趁機崛起，爭取填補空缺。防線方面，今季喺阿仙奴有出色表現嘅21歲中堅威廉沙列巴隨時可以後發先至，取代受傷嘅拜仁中堅烏柏美卡奴嘅國家隊位置。

西班牙阿辛斯奧欠競爭力

西班牙主帥安歷基一向係性格巨星，上年出戰歐國盃決賽周大軍名單，竟然一個皇馬球員都冇。雖然近期已重召「艦隊」成員，包括翼鋒馬高阿辛斯奧，但佢今季喺皇馬上陣時間少得可憐，仲喺對馬略卡之役未獲披甲後發脾氣，返回後備席全程黑面，因為佢深知繼續咁落去，年尾世盃隨時冇佢份。

儘管神童安素法迪未獲重召，不過有畢爾包20歲小將尼高威廉斯首度入選，而且費倫托利斯及沙拉比亞都係穩膽，翼鋒位置僧多粥少，阿辛斯奧需要用表現打動安歷基。

艾利斯亞斯有望掹車邊

除此之外，貝迪斯29歲箭頭保查艾利斯亞斯首獲徵召，佢今季已入咗4球，作為艾華路莫拉達副手，佢反而冇乜競爭對手，只要交足貨，呢位大器晚成嘅前鋒或可遲來先上岸。

荷蘭VDB韋拿杜姆聽天由命

荷蘭闊別8年重踏世盃舞台，尹戈爾心目中已有一班基本人腳，邊緣球員想要突圍入選最後名單，都要施展渾身解數，既要喺所屬聯賽踢出佳績，又要入到尹戈爾法眼，真係好難。

轉投曼聯後沉晒

雲迪碧克（ＶＤＢ）可以話係最無希望嘅邊緣國腳，可以講係畀曼聯害死，加盟曼聯之前嘅佢天才橫溢，最近做埋伯金女婿，背景雄厚，不過自佢轉投「紅魔鬼」後即被投閒置散，去年落選歐國盃名單，尹戈爾上任後曾召佢歸隊，不過去年9月對挪威後已經再冇入選，呢位25歲中場無論外借愛華頓定今季重返曼聯都好沉，曼聯新帥坦哈格諗緊辦法幫佢。

另一大將韋拿杜姆亦要聽天由命，佢係2014世盃荷蘭季軍隊成員，更係橙軍副隊長，可惜喺8月中剛加盟羅馬操練期間脛骨骨折，佢想去卡塔爾，可能要醫學奇迹先得。尹戈爾領軍期間，其實仲選過盧克迪莊、當耶爾馬倫、哥爾尼維特幾位射手，佢哋想入選最後名單，睇嚟要加把勁。

葡萄牙狼隊球星輪住上

葡萄牙近年人腳班底比較穩定，以「曼市雙雄」球星做骨幹，其實另一支英超球隊狼隊都有唔少葡國球員，由於佢哋效力細球會，名氣較低，必須付出更大努力，先至可以吸引葡萄牙主帥費蘭度山度士注意。

狼隊前鋒柏度尼圖、干卡路古亞迪斯實力都唔錯，無奈鋒線上有C朗、祖奧菲歷斯、迪亞高祖達、拉菲爾利亞奧等球星，柏度尼圖、干卡路古亞迪斯要爭入國家隊踢世界盃，困難重重。

要同C朗拗手瓜

中場方面，狼隊嘅馬菲奧斯紐尼斯、利物浦嘅法比奧卡華路近年迅速冒起，但大賽經驗不足，依家就睇費蘭度山度士願唔願意畀機會佢哋。

至於防線上，曼聯後衞達洛治過往喺國家隊上陣機會少，但隨住佢今季成為紅魔鬼主力，或者會獲得費蘭度山度士信任。狼隊右閘尼爾遜施美度可能係達洛治最大競爭者。

巴西中前場人滿之患

巴西被稱為「足球王國」，人材鼎盛程度夠揀3、4套星級陣容，中前場更加係「重災區」，大量一線攻擊球員爭逐國家隊席位，除咗尼馬地位穩如泰山之外，其他球員都唔敢肯定自己一定可以入圍！

巴西今次國際賽點兵，效力阿仙奴嘅加比爾捷西斯同加比爾馬天尼利意外落選，但入選嘅同樣粒粒皆星，李察利臣、雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯、羅拔圖法明奴、安東尼馬菲奧斯、拉芬夏比洛尼個個獨當一面，以上球員除法明奴之外，個個都係21歲至25歲當打之齡，實力同級數不相伯仲，邊個可以入圍就睇嚟緊1個月嘅表現啦。

丹尼爾仲想踢埋今屆

相比之下，巴西防線嘅選擇唔算多，焦點落喺39歲右閘丹尼爾身上，呢位前巴塞隆拿球星一直強調想最後一次出戰世盃，今個夏天轉投墨超普馬斯保持狀態，希望可以獲得國家隊垂青。