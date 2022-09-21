國王頒獎未言退！拿度談成功之道：網球為失敗者而設

職業生涯已擁有「22貫」的西班牙天王拿度，周二再添殊榮，獲西班牙國王頒授「皇家大獎」（Camino Real），以表揚他的貢獻，而活動上這位「泥地王」詳談自己的「成功之道」，並揚言未有退役考慮。

拿度於美網出局後主要回家陪伴待產妻子，但仍然忙過不停，即將參加倫敦利華盃之前，周二先後出席兩個活動，他在馬德里附近的Alcala de Henares大學接受西班牙國王費利佩六世頒授的「皇家大獎」，這是拿度第五次榮膺這項殊榮，以表彰拿度在全球弘揚西班牙的精神及文化。

36歲的拿度受到傷患折磨，去年更面臨退役邊緣，而今年強勢回歸並先後在澳網及法網奪標，將個人大滿貫擴大至紀錄性22個。拿度接過大獎後坦言：「我會繼續將西班牙的名字帶到全世界，只要有能力我都會這樣做。」

而拿度領獎前亦出席了 Universidad Alfonso與拿度體育大學的活動，為一項新課程參加啟動禮，他在典禮上談到自己的成功之道，「每天都要付出很大的努力，沒有付出努力就無法理解成功。在我職業生涯中，我一直貫徹這個原則，每天醒來都想改進及學習，不會失去讓自己變得更優秀的動力。」

「如果你想學習，你要找同事、專家及一支良好的團體支持，如能找到理想人選在周圍配合你，將更容易實現目標。」拿度生涯贏得22個大滿貫，取得1066勝214負的戰績，致勝紀錄達83％，但他認為網球運動是為「失敗者準備」，「網球是一項失敗者的運動，我們每星期都可能會輸波，我們參加的每個比賽最終都只有一個冠軍，其他球員都是輸波。」

他補充:「你必須要順其自然地接受它，失敗與成功是日常生活的一部份，順利的時候，不應該當自己的超人，當事情出現問題時，也不應該覺得自己是世界最差的人。」拿度稍後將赴倫敦與費達拿、祖高域及梅萊等會合，歷史性携手組成歐洲隊出戰利華盃，與世界隊爭逐錦標。