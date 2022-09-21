傅家俊自評開季表現普通　望大師賽為球迷打場好波

今季重返職業球壇的香港桌球「一哥」傅家俊（Marco）近日回港小休，並積極準備下月在紅館舉行的香港世界桌球大師賽，他對大師賽充滿期待，並期望在餘下的3至6個月賽季上再提升狀態，爭取佳績。

傅家俊闊別職業賽場近兩年，今季再上戰場，爭逐了四項賽事，當中最佳成績在歐洲大師賽躋身次圈，「今季打了幾個比賽，表現普普通通，始終停了兩年，比賽零、練波少，過往職業賽季都未試過停這麽長時間，所以不會太期望有特別成績。」

Marco今次回港主要出戰下月6日展開的香港世界桌球大師賽，並於10月中旬再踏上征途，「10月赴英應該第一個比賽是英格蘭公開賽，今季我會盡量多打比賽，希望未來3至6個狀態提升，將視乎成績及比賽時間表，相信我都會參加8至9成的賽事。」

時隔兩年重回職業賽場，始終場內場外都需要時間適應，他笑言除了在歐洲大師賽上外圍賽遇上「皮鞋甩底」的蝦碌事件之外，有很多比賽的不同要求都要再重新掌握，「有時都忘記了每個比賽的衣著要求，有些賽事需要正裝，即要穿上全套西裝，要有煲呔及背心，有些要穿黑色恤衫，或有些只穿黑色短袖衫，暫時都算OK。」

對於即將在紅館出戰香港大師賽，Marco表示興奮，「我知道門票的銷情很好，自己都很期待，因為未試過在這麽大的場館裡比賽，希望屆時可以帶給球迷精彩賽事。」Marco將於10月6日在初賽先迎戰「小丑」沙比。

香港大師賽將於10月6至9日上演，8位參賽球手包括世界第一的奧蘇里雲、沙比、卓林普、希堅斯、羅拔臣、趙心童聯同「香港雙星」傅家俊及吳安儀獻技，大會透露周日決賽當日，將會在冠軍戰前安排一場表演賽，由未能躋身決賽的海外球手與本地四位年青球手進行表演賽，當中將包括早前在世運會為港奪得歷史首面金牌的張家瑋。