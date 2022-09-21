荷蘭「新雲佬」崛起　將行成「魔」之路？

將於周五(23日)凌晨上演嘅歐國聯波蘭主場對荷蘭，雙方2位巴塞前鋒羅拔利度夫斯基、迪比大鬥射術，固然引人關注，其實仲有1位射手值得留意，就係荷蘭「新雲佬」加普。

呢位23歲前鋒今夏幾乎加盟曼聯，雖然最終未能成事，但由於紅魔鬼仍然想簽前鋒，下次轉會市場重開，加普仲有機會成「魔」。

現年23歲嘅加普身高1米87，技術非常全面，可以勝任中鋒及翼鋒，佢上季為燕豪芬上陣47場，射入21球及15次助攻，引起曼聯、阿仙奴注意，但呢兩支英超勁旅因為分別簽入安東尼馬菲奧斯、加比爾捷西斯，結果「捨棄」加普。

不過，加普以行動證明實力，今季荷甲上陣7場入8球，計埋盃賽，更加係上陣13場入10球，換言之開季冇幾耐，佢入波數字已等於上季一半，非常高效率。

因此，再次引起曼聯興趣，一旦C朗明年1月走人，紅魔鬼就會出手收購加普，據悉燕豪芬將佢標價為5,000萬歐元，並唔算貴。

值提一提，曼聯2001年收購當時燕豪芬神鋒雲尼斯達萊，佢成為紅魔鬼殿堂級射手，曼聯自然想歷史重演。

咁啱燕豪芬現時由「雲佬」執教，如果曼聯想簽加普，相信佢應該會「幫一幫」紅魔鬼。