「遠征」歐洲！福建得分王離隊　周四撼黃金戰士難爆冷

康仁福建得分王徐遠征在社交媒體宣布離隊！這個25歲後衛目前已身處歐洲尋找落班機會，而球隊亦找來射手劉子禮加盟，希望加強外圍能力。

徐遠征表示：「我正在歐洲爭取效力某支球隊。考慮到來季甲一不會早於明年9月展開，而世界各地球季都在進行，我必須外闖尋找機會。」

周四晚（22日）甲一常規賽煞科戰由永倫對康仁福建。目前，常規賽前6已決出5席（南華、滿貫、永倫、香港東方和崇德飛鷹），最後一席屬建龍飛馬和福建之爭，前者以4勝5負暫列第5，後者以3勝5負暫列第8，如果福建擊敗永倫，兩隊就因戰績相同，要計算對賽結果和得失分。由於季初福建以81：52勝建龍飛馬，意味著福建拿下煞科戰，即可坐上附加賽尾班車，避免跌落「護級組」。相反永倫無論輸贏，都無改常規賽第3席位，或會留力。誰勝誰負，真是打過先知。

福建近況戰績麻麻，8月初倒灶不敵安保漢友，其後面對榜尾的遊協，又險遭滑鐵盧，只贏7分，全隊命中率僅得36.4%。今場面對牌面、經驗都高一班的永倫，如未有改善勝算極低。

至於永倫暫錄6勝2負，名列第4，只要周四頭場滿貫贏飛鷹，永倫今場無論輸贏均會超越東方，升上第3，於附加賽鬥常規賽第6名。永倫「得分機器」泰那上場對滿貫，高掛「免戰牌」，今場會否上陣還是未知數，令勝負增添懸念。