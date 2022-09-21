香港隊　兩球挫緬甸　近3年後主場出擊報捷

香港足球代表隊周三（21日）於旺角大球場，與緬甸閉門進行友賽。結果全場佔盡場上主動權的港隊，憑孫銘謙及羅梓駿上半場先後頭槌建功，以2比0擊敗緬甸，相隔超過3年後再於主場出擊成功旗開得勝。

港隊今場派出保羅把守大關，謝家強與艾里奧夥拍中堅，鞠盈智、陳肇鈞與黃洋坐鎮中場，簡嘉亨、孫銘謙及羅梓駿於前線衝鋒陷陣，黃威及余在言不在大軍名單中。

一如賽前預計，港隊開局就積極採取前場緊迫，令形勢受壓的緬甸，難以組織攻勢。早段表現搶鏡的孫銘謙頭頂腳踢，多次威脅緬甸後防。26分鐘，鞠盈智開出罰球，後上助攻的艾里奧門前起腳被對方擋出，孫銘謙緊接其後殺入禁區施射，又被緬甸門將喬式菲接實。

將緬甸壓制於半場的港隊，攻勢愈見入肉，32分鐘，黃洋禁區頂抽射高出。港隊的努力好快得到回報，35分鐘，羅梓駿右路落底傳中，孫銘謙接應銅頭一搖破網，為港隊先拔頭籌。1分鐘後，鞠盈智放出長傳，伏兵遠柱的羅梓駿頭槌頂入，為港隊完半場前取得2球領先優勢。

換邊後，港隊由馮慶燁入替，惟先入局的屬緬甸，61分鐘，客軍一次反擊機會，前鋒安萊溫殺入禁區起腳，被保羅飛身撲出。港隊好快搶回主導權，65分鐘，鞠盈智送出直線，羅梓駿殺入禁區射門，被喬式菲撲走。

港隊再換入費蘭度及鄭展龍等加強攻勢，71分鐘，費蘭度禁區頂起腳，被喬式菲沒收。83分鐘，費蘭度扣過出迎的喬式菲起腳，但被對方守將成功護空門，無功而還。最終雙方未能再增添比數，港隊將2比0勝局保持到完場，擊敗緬甸先下一城。本周六雙方將於香港大球場再度交手。

主場出擊的港隊順利擊敗緬甸，主教練莊恩安達臣賽後直言感覺良好，認為球隊在上半場的壓逼性踢法收到成效，成功創造不少入球機會，雖然部分球員在下半場體力不繼，但整體而言滿意球隊表現。在12月接手港隊主帥一職的安帥，相隔9個月後終於迎來主場出擊的首場賽事，他表示相當開心：「疫情之下無辦法做啲咩，但好開心我哋終於返到嚟主場，踢第一場國際賽，今場我哋無任何外流兵，大部分球員都係效力本地聯賽球隊，對佢哋表現感到驕傲。」