中級組銀牌盟主安青獲頒獎座　福建女籃加冕

香港籃球總會今晚（21日）舉行康文盃及銀牌頒獎禮，由籃總代表及康文署事務經理（體育發展）潘兆麟為各得獎球隊頒發獎座。籃總常務副會長莫耀強、陳少煌，聯同副會長黃耀建、陳錫元及周致人，以及副主席伍忠、麥伯明和總幹事朱春生先生，親臨主禮。

經過一輪激刺的賽事後，各獎項亦名花有主，第22屆康文盃錦標賽共有16個組別，男子小童組及少年組的冠軍分別由C2 Sports及南華奪得，而U18初級組則由籃青封王。至於男子壯年組決賽由兩支勁旅爭逐，結果康仁福建於決賽以47比41擊敗安保漢友，成功捧盃。女子組方面，崇真、Heep Yunn A及閩星分別贏得小童組、少年組及少青組冠軍，而青年組及成年組則由東方及安青A封后。

另外，銀牌賽方面，男子中級組的冠軍安青亦接受獎項，他們於早前的決賽以60比55擊敗晉裕。而福建女籃則力壓安青，贏得女子高級組銀牌榮譽。