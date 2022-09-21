法國傷兵滿營　三大「00後」趁機爭上位

法國將於周五(23日)凌晨歐國聯A1組，主場對奧地利，法國4戰不勝排榜尾之餘，仲有多位主力受傷缺陣，預料領隊迪甘斯將以3位「00後」新星曹亞文尼、卡馬雲加、威廉沙列巴擔大旗，亦係球隊培養新血嘅好機會。

法國門將兼隊長洛里斯、左後衞迪奧靴南迪斯、中堅派斯奴甘佩比、中場保羅普巴、尼高路簡迪、拉比奧特、前鋒賓施馬、京士利高文都因傷缺陣，可以話係冇咗半隊常規主力。

幸好隊內幾位新星近期都有出色表現，當中以22歲中場曹亞文尼最搶鏡，呢位身價達1億歐元嘅猛將，今季加盟皇馬後，立即成為主力，佢喺上仗西甲馬德里打吡瞻前顧後，並貢獻1次美妙助攻，盡顯功架，被譽為「新韋拉」。

保羅普巴、尼高路簡迪缺陣下，曹亞文尼被委以重任，成為中場新領軍人物。同樣效皇馬嘅19歲中場卡馬雲加，相信亦有望擔正，組成「銀河防中」。

至於21歲中堅威廉沙列巴今季喺阿仙奴嘅精彩演出，大家有目共睹，佢唔止防守穩陣，並且有不俗助攻力，踢7場英超入2球，隨時成為法國今仗入波「秘密武器」。