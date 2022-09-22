滿貫強勢衝擊常規賽一哥　誓創隊史新章

滿貫自2018年升班甲一以來，兩屆常規賽錄得第4及第3名，今屆將再晉一步決心染指冠軍。

甲一男籃常規賽今晚（22日）煞科，頭場由滿貫對崇德飛鷹。滿貫下半季連挫「紅藍黃」三軍，氣勢如虹，美籍中鋒荷利菲特的加盟，更是如虎添翼，今晚只要順利勝出，即可首奪常規賽冠軍，寫下隊史新一章。對手飛鷹受疫情影響，已有個半月未曾作賽，首要目標是重拾狀態，為接下來的附加賽「熱身」，精彩大戰一觸即發。

惡鬥飛躍球隊崇德飛鷹

滿貫近況甚佳，先經歷兩場加時激戰，最終力挫南華和香港東方，再迎來美籍中鋒荷利菲特增強籃下威力，周二晚在其出色發揮，得分及籃板都在「20+」的加持下，帶領「綠軍」大勝永倫，目前錄得7勝1負，鎖定常規賽前二席位，可免戰附加賽，直入季後賽。

對永倫一仗可見，雖然荷利菲特身高2米11、體重達到255磅，但其動作相當靈活，除了埋伏籃底得分，其牽引力、扎實的單擋亦能創造空間。受惠於此，隊友歐陽維江和何倚富合共射入7球三分，分別刷新今季新高16分和15分。

不過，荷利菲特和隊友顯然還要時間磨合，即使前者在籃底搶到位，隊友卻未能捉緊傳球時機，浪費「Easy basket」的機會。今場對飛鷹，滿貫首要目標固然是取勝，奪得常規賽冠軍，亦要把握季後賽前、最後一場寓賽於操的機會。

鎖緊「得分王」奧斯汀

如果甲一有最佳進步獎，非飛鷹莫屬。這支2019年成績敬陪末席的球隊，今季暫錄4勝4負，提前鎖定常規賽前6位置，殺入附加賽。外援奧斯汀厥功至偉，他場均攻入26.3分，高踞得分榜榜首，隊友蘇志樂和百德新里場均取得18分和14.6分，是穩定的第二、三得分點，然而，飛鷹早前有球員確診新冠肺炎，已有月餘未曾作賽，面對水平超班的滿貫，相信會比較吃力，當務之急是重拾狀態，迎接附加賽。

9月22日甲一賽程

7:00pm 崇德飛鷹 Vs 滿貫

8:40pm 永倫 Vs 康仁福建

地點：修頓場館

門票：60元，長者及學生優惠票40元