干地拒續約熱刺　現身都靈傳同祖記斟回巢！

意大利名帥干地今季帶領熱刺起飛，不過佢同球會只剩唔夠1年合約，而且遲遲拒絕續約，意大利媒體爆料，密謀換帥嘅祖雲達斯已將干地視為頭號獵物，而干地亦渴望再次執教呢支曾度過16年生涯嘅班霸。53歲嘅干地近日神秘現身都靈，據報已向祖記表明對過檔持開放態度。

祖雲達斯開季成績慘淡，近8場賽事只贏過1場，教練阿里基帥位已進入倒數，據意大利《Il Bianco Nero》報道，雖然祖記會長安迪亞阿尼利同干地有牙齒印，不過總監尼維特就係干地支持者兼老友，消息指祖記已鎖定干地為換帥頭號人選，依家只係等緊「幾時」炒阿里基，季中換帥定係畀佢教埋今季仍未有共識。

報道指祖記已就回巢一事同干地接觸，得到干地嘅回覆係抱「開放」態度，消息指干地一直希望回歸祖記，一來佢球員同教練生涯喺祖記度過16個寒暑，2011年至14年執教更加實現意甲3連霸；二來佢家人仍然住喺都靈，今次國際賽休戰佢就即刻飛返意大利。

事實上，干地執教生涯每隊都「教唔長」，除執教祖記3年之外，其餘執教國際米蘭、車路士等7支球隊都唔會教多過2年，加上佢一直拒絕同熱刺續約，干地上月曾公開表示：「我覺得合約一啲都唔重要，最重要係合作開心，合約長度唔會有咩影響，對球會嚟講(合約)都係一種負擔。」