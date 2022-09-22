香港隊　友賽門票正式預售　足總早上現人龍

香港足球代表隊即將在本周六（24日），坐鎮香港大球場出戰對緬甸的友賽，足總周四（22日）早上10時正式公開預售門票，由於今次不設網上售票，一大早便吸引了不少球迷到場購票，足總更一度出現人龍，場面相當墟冚。

自2019年11月對柬埔寨的世界盃外圍賽，球迷相隔接近3年，終於再有機會入場觀看港隊主場賽事，而其中一個門票預售地點香港足球總會，在早上10時已有球迷到場購票，現場更一度出現人龍，高峰期多達二十多人。此外，球迷今次預售門票可獲得限量海報及港隊水杯，但水杯在開賣後半小時已經全部送完，令當時不少正在排隊的球迷大歎可惜。

住在港島區的球迷文小姐，今早大約11時特意前來購票，她表示對今場友賽十分期待：「之前都有入場睇過傑志對曼城嘅比賽，好耐無睇但都好鐘意大球場個氣氛，今次一定會為港隊打氣，希望多啲人入場，可以坐爆。」雖然成功購買門票，但她卻為未能獲得水杯感到可惜，笑言希望男朋友不要失望。

至於學生石先生在今早10時許已來到足總，他指自己屬於港隊忠粉，在購票後的心情相當興奮：「好耐無睇過港隊比賽，我驚賣晒飛，所以特登早起身嚟，一直都撐開港隊，覺得好興奮同期待。」石先生續指自己最欣賞孫銘謙，希望周六友賽主教練安達臣可讓更多年輕球員，以及新面孔上陣。