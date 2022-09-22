Goal手過招　波蘭荷蘭大駁火

歐國聯A4組重頭戲，波蘭主場迎戰荷蘭，兩支世盃決賽周球隊交鋒。荷蘭喺今屆歐國聯錄得3勝1和，包括作客4比1大炒比利時，表現突出，無論球隊質素或近況都唔錯，不過波蘭射手羅拔利雲度夫斯基亦弗到漏油，主場出擊有望取得入波，2.5球入球大玩得過。（周五凌晨2時45分開賽）

荷蘭舊年喺世盃歐洲區外圍賽一早鎖定首名出線，今年利用「高級版熱身賽」歐國聯試陣及加強磨合，世盃陣容逐漸成型，不過兩名正選後防華基爾雲迪積克同馬菲斯迪歷特，今季喺利物浦同拜仁慕尼黑都有啲回落，後防並唔算好穩陣。

迪比搶胡踢爭氣波

好彩「橙衣軍團」中場人才輩出，法蘭基迪莊表現愈見成熟，兩翼杜費斯、戴利白蘭特及前鋒迪比，相信都係荷蘭喺今屆世盃爭勝主力，趁住歐國聯檔期定必爭取表現及提升狀態。

今場亦係兩名巴塞前鋒迪比同羅拔利雲度夫斯基嘅對決，特別係迪比，呢名28歲射手喺巴塞失去正選席位，嚟到國際賽勢必搏盡「數胡」，佢喺今屆歐國聯已累積射入3球，包括對比利時梅開二度，以及上仗3比2險勝威爾斯攻入絕殺球，今仗隨時再有士哥。

波蘭34歲神鋒羅拔利雲度夫斯基今季轉投巴塞後入球不斷，另一箭頭施連斯基喺拿玻里亦表現出色，曾經喺歐聯鬥利物浦時梅開二度，玩殘荷蘭嘅華基爾雲迪積克，有力同荷蘭鬥攻。睇番「風車國」近4場總入球全開3球或以上，入球大值得信賴。

直播表

周四10:00pm 歐國聯 哈薩克Vs白俄羅斯

UEFA.tv

周六凌晨零時 歐國聯 拉脫維亞Vs摩爾多瓦

UEFA.tv

周六2:45am 歐國聯 比利時Vs威爾斯

UEFA.tv

周六2:45am 歐國聯 法國Vs奧地利

UEFA.tv

周六2:45am 歐國聯 克羅地亞Vs丹麥

UEFA.tv

周六2:45am 歐國聯 波蘭Vs荷蘭

UEFA.tv