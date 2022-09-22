適值國際賽周，日本聯賽盃一如既往繼續馬不停蹄進行，周三(21日)已經進行了四強首回合賽事。廣島三箭作客九州面對福岡黃蜂以3比2險勝而回；而大阪櫻花主場出擊則只能以1比1逼和浦和紅鑽。四路大軍將會晌本周末易地再戰次回合，今日就同大家回顧下首回合兩場大戰。

福岡黃蜂 2:3 廣島三箭

兩軍皆冇任何球員入選日本國家隊大軍，因此可以晌聯賽盃四強大戰以最強陣容出戰。福岡黃蜂現時在日職聯仍然要為護級努力，相反廣島三箭就守住第3位置，由此可見兩軍實力上的差距，廣島三箭雖然作客，但賽前仍被普遍睇好。

福岡黃蜂今仗繼續有首席射手山岸祐也缺陣，同時亦收起盧基安，監督長谷部茂利除了派出小將北島祐二上陣外，之前外借至櫪木SC的三國堅尼地亦首度上陣。

廣島三箭方面，大迫敬介、鹽谷司、佐佐木翔、野津田岳人、滿田誠等悉數正選上陣，後備席亦有賓卡利法、柴崎晃誠、藤井智也候命，兵力相當充裕。

開賽初段，由於前線有祖安迪加度及約翰馬利合組雙塔，間接令擅打長傳急攻的福岡黃蜂晌比賽初段搶得優勢，不過廣島三箭的三人防線亦成功應對，漸漸令福岡黃蜂的高空優勢蕩然無存。

站穩陣腳後，廣島三箭開始組織到有效攻勢，更在22分鐘先開紀錄。佐佐木翔長傳入禁區左路的荒木隼人，後者二傳入中路時福岡黃蜂中堅杜格拉斯哥利判斷錯誤踢空，川村拓夢見機不可失乘機衝前近門頂入，廣島三箭亦以1比0的比數領先上半場。

下半場展開後，廣島三箭迅即擴大領先優勢，野津田岳人右路開出罰球，老將鹽谷司伏兵前柱輕鬆頂入，為廣島三箭領先至2比0，呢個時候只係下半場開賽後4分鐘。

戰至下半場10分鐘，福岡黃蜂再失一球。廣島三箭晌後場截得皮球後策動快速反擊，左路的柏好文地波傳入禁區，經過一輪混戰後上的川村拓夢起左腳勁射入網，替球隊領先至3比0。

雖然落後3球，但福岡黃蜂在主場球迷面前並無氣餒，更晌下半場27分鐘追返一球。佐迪告魯斯及田邊草民右路一輪配合後傳予後備入替的中鋒盧基安，呢位後備兵隨即交出一記精準直線入禁區，接應的祖安迪加度面對門將冷靜挑射入網，福岡黃蜂追至1比3較接近紀錄。

追回較接近紀錄的福岡黃蜂，在主場球迷助威下繼續向廣島三箭進行壓迫，務求拉近比數上差距，戰至補時階段終於有收穫。

三國堅尼地接應後場罰球頭鎚頂入禁區，盧基安發揮柱躉作用傳予中場田邊草民殺入禁區，祖安迪加度伏兵遠柱接應地波傳中近門射入，協助福岡黃蜂追成2比3完場，令球隊在次回合的處境不致於太惡劣。

廣島三箭監督史基比表示球隊雖然首回合取得優勢，但承認球隊面對福岡黃蜂的體力化踢法略顯吃力，希望次回合前盡快作出改善；而佢亦大讚射入兩球的川村拓夢，認為佢傷愈復出後恢復得好快，相信表現會愈來愈好。

福岡黃鋒監督長谷部茂利則承認球隊上半場的進攻套路顯得單調，直接令球隊處於劣勢，但比賽後段球隊成功運用球場闊度，令攻勢更立體之下成功追返兩球，佢期望次回合比賽前再改善球隊進攻串連上的弱點。

大阪櫻花 1:1 浦和紅鑽

大阪櫻花同浦和紅鑽的實力則接近得多，賽前普遍預期打和會係合理戰果。主隊大阪櫻花今戰的正選陣容留有一手，清武宏嗣及般奴文迪斯兩個進攻主力先任後備，同時亦有澳洲射手阿當泰加特入選國家隊而缺陣。

至於客隊浦和紅鑽雖有酒井宏樹入選日本國家隊而缺陣，但阿歷山大舒候斯、卡爾遜、伊藤敦樹、松尾佑介等主力皆在陣中，實力不俗。

今戰合共吸引超過10,000名球迷入場觀戰，氣氛不俗，而兩軍在熾熱氣氛下亦相當快入局。開賽僅2分鐘，大阪櫻花中堅莊積解圍上前場，奧野博亮成功接應後快速交畀今場在前線掛帥的上門知樹，上門知樹隨即晌禁區外施展冷箭射入世界波，為主場的大阪櫻花迅速取得領先優勢。

意想不到落後的浦和紅鑽隨即展開搶攻，先有小泉佳穗的單刀埋門被大阪櫻花門將清水圭介成功化解。戰至25分鐘，浦和紅鑽再有松尾佑介的角球攻勢越楣高出，結果大阪櫻花成功上半場頂住浦和紅鑽的凌厲攻勢，以1比0領先上半場。

下半場甫開賽不久，大阪櫻花幾乎重施快刀斬亂麻故技擴大領先優勢，可惜另一前鋒加藤陸次樹的頭球攻門未能頂入。偷襲不成後，浦和紅鑽再次站穩陣腳並不斷向大阪櫻花後防施壓，而以442陣式應戰的大阪櫻花亦無給予對手太多進攻空間。

不過戰至下半場8分鐘，主隊終於失守。浦和紅鑽左閘明本考浩後上助攻，左路底線地波「Cut Back」，中場伊藤敦樹後上左腳勁射雖被清水圭介救出，但小泉佳穗反應甚快衝前補中，協助浦和紅鑽追成1比1。

打成平手後，兩隊再次顯得互有攻守，誓要爭取首回合的勝利。大阪櫻花先有每熊晟矢的攻門被西川周作救出，之後再有加藤陸次樹接應後備入替的清武宏嗣傳中凌空抽射僅僅高出。

浦和紅鑽之後亦有在左右兩路發動傳中攻勢，但全被今仗表現出色的清水圭介一一化解，結果雙方以1比1的比數完成首回合，但浦和紅鑽則取得作客入球優勢。

浦和紅鑽監督列卡度洛迪古斯表示，在日乙年代已經知道上門知樹的厲害，結果球隊今場早早得到懲罰。

此外，球隊上半場的埋門把握力欠佳，間接令球隊處於困局，好彩下半場得到改善並追成平手。列卡度洛迪古斯坦言球隊晌比數上有少少優勢，但佢會趁住呢幾日為浦和紅鑽再作調整，希望晌周末成功擊敗對手躋身決賽。

至於大阪櫻花監督小菊昭雄就話球隊上半場打出部署，表現唔錯，但下半場就略嫌縮得太後，令對手搶得主導權進行壓迫而被追和，來緊的次回合佢會為此作出更大改善。另外，小菊昭雄亦大讚入球功臣上門知樹，認為佢相當有潛力成為球隊主力。

日本聯賽盃四強次回合，將於今個星期日上演，兩場比賽都會在香港時間下午4點開波。各位球迷如果想睇直播，就記住留意日職聯官方Youtube頻道到時的直播喇！

本周日乙直播時間：

9月24日下午1：00 群馬草津溫泉 對 山口雷法 有線電視602／662

9月24日下午3：00 東京綠茵 對 山形山神 有線電視602／662

*直播時間以電視台公佈為準

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