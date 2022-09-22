【有片】紐尼斯「離譜射門」影片瘋傳

利物浦今夏用8,500萬鎊天價收購烏拉圭前鋒達雲紐尼斯，唔少球迷期等睇佢同艾寧夏蘭特一決高下，勢估唔到紐尼斯完全踢唔掂，加盟以來英超同歐聯合共只踢過2次正選，入波同紅牌各1，近日佢返烏拉圭國家隊練習，更有一次「離譜射門」射到去角球旗，大批網民瘋傳影片恥笑。

烏拉圭將會喺熱身賽對伊朗同加拿大，達雲紐尼斯亦有份入選，日前練習期間，呢位貴價前鋒喺邊線搶走守衞腳下球，無人看管下殺入禁區，點知佢面對龍門起腳，個波竟然射到去角球旗位置，大批網民留言「新卡路爾」作諷刺，亦有唔少利迷埋怨賓菲加係「黑店」，呃咗利物浦大筆轉會費。

利物浦名宿加歷查日前表示，要睇多5至6個星期先斷定達雲紐尼斯係咪「水貨」：「達雲紐尼斯係個好前鋒，唔係好多後衞想對住佢，問題係利物浦可唔可以同佢聯繫到，達雲紐尼斯同利物浦其他前鋒完全唔同類型，未來5至6個星期睇佢融合成點，到時就睇到佢係咪唔適合利物浦。」