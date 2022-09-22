歐陽若曦鬥TSS超級系列賽　新加坡福地爭冠

香港賽車手歐陽若曦（Darryl）即將出戰9月30至10月2日舉行的新加坡格蘭披治大賽中的支援賽事TSS超級系列賽，賽事於F1新加坡站賽道濱海灣街賽道舉行。Darryl周四（22日）出席網上記者會時表示，駕駛GT3會有更大挑戰，期待今次回歸「福地」，挑戰冠軍寶座。

近兩年因疫情關係，歐陽若曦只出戰過澳門格蘭披治大賽車，去年11月在澳門贏得GT盃冠軍。Darryl以往於TSS賽的泰國邦盛街道賽造出8連勝紀錄，而且他曾在新加坡贏過亞洲保時捷卡雷拉盃冠軍，今次他即將代表Craft-Bamboo Racing車隊，駕駛99號平治-AMG GT3戰車出賽，直言希望延續長勝紀錄：「今次是我10年後重返新加坡比賽，之前在此賽道贏過好成績，好期待今次再有好表現。」

新加坡當地天氣炎熱，全長 5.07 公里的濱海灣街賽道將對車手體能消耗很大，Darryl表示，「近月我都積極訓練體能，應該問題不大，最大挑戰反而是少時間練習。因為排位賽賽前只得半小時試車，近日我都利用模擬器熟習賽道，希望可以盡快適應場地。」

比賽日程（香港時間）

9 月 30 日，星期五

1430 - 1500：練習賽

1545 - 1615：排位賽

10 月 1 日，星期六

1510 - 1540：首回合比賽（25 分鐘 + 1 圈）

10 月 2 日，星期日

1510 - 1540：次回合比賽（25 分鐘 + 1 圈）