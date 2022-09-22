法國殘陣　奧地利逼搶頂得住

歐國聯A1組上演大戰，法國主場鬥奧地利，上屆冠軍法國今屆表現大倒退，4戰過後仍然不勝，已經出線無望衞冕失敗，餘下兩場只為面子而戰，力爭擺脫榜尾，避免降班。不過射手賓施馬因傷缺陣，基利安麥巴比賽前又因肖像權分配問題同足總反面，球隊士氣麻麻，睇番法國近3仗總入球全開2球或以下，中位數2.5球嘅入球細值得再追。（周五凌晨2時45分開賽）

法國喺A1組表現令人失望，先後不敵丹麥及克羅地亞，4戰後僅得2和2負入得3粒，仲未打開勝利之門，首循環作客踢到83分鐘先至入波，驚險逼和奧地利1比1，以佢哋條星光熠熠嘅鋒線嚟講，絕對唔收貨。

屋漏偏逢連夜雨，射手賓施馬、中場尼高路簡迪及保羅普巴等常規主力今次因傷冇入選，另一王牌基利安麥巴比開波前又因肖像權分配問題，同足總出現糾紛，難免影響士氣。

加上現時各大聯賽及歐聯進行得如火如荼，一眾主力會否盡力踢好歐國聯，實屬疑問，今仗遇到擅長逼搶踢法嘅奧地利，想好暢順咁組織攻勢都有困難，就算贏波都係小勝居多。

奧地利表現夠硬淨

奧地利目前有4分在手，比法國多2分，只要力保今仗不敗，大有機會唔使降班，冇必要同對手鬥攻。事實上，奧地利由前曼聯看守領隊蘭歷克執教後，表現相當硬淨，防線上有皇馬中堅阿拉巴鎮守，唔會輕易畀法國入到波，今仗或會出現拉鋸局面，入球細屬信心之選。