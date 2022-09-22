香港隊　謝家強、余在言及簡嘉亨力爭首次主場獻技

香港足球代表隊周六（24日）於香港大球場友賽緬甸，當中後衞謝家強（Sean）、前鋒余在言（Jesse）及翼鋒簡嘉亨3名球員，更有機會首次在港隊球迷面前獻技，賽前難免感到興奮，希望屆時球迷可以落力為他們打氣！

在本地球壇征戰多年的港愛混血球員謝家強（Sean），去年終獲批特區護照，並在今年6月份的「亞洲盃」外圍賽獲得徵召，3場賽事皆以正選姿態上陣，成為港隊晉級一大功臣。過去幾個月隨港隊南征北討，Sean不忘分享個人認為最值得回味一刻：「自己嘅港隊地標戰當然係最深刻，但可以幫助港隊相隔54年後再闖決賽周，成功達成呢個目標，對球隊和球迷都係一件大事，呢兩樣嘢相信係我大港腳生涯至今的閃耀時刻。」

早前隨港隊完成「東亞盃」後，現時為自由身球員的Sean，亦趁「空檔期」回到英國與家人團聚：「雖然有多支亞洲球隊向我招手，但自己都有成14個月冇見過老婆同囝囝啦，都想享受同屋企人相處嘅時光。」對於有機會在主場球迷面前獻技，Sean表示自己難掩興奮之情：「港隊好耐冇喺主場球迷面前比賽，今次意義重大，另外我認為為代表隊出賽嘅機會好重要，如果我係弗嘅，就當然應該要去踢，呢個係我嘅選擇。」惟他透露家人皆身處英國未能到場支持，難免留下多少遺憾：「期待日後屋企人入嚟球場，睇住我着港隊戰衣出賽。」

謝家強檔案

出生日期：1992年5月3日（30歲）

身高：1米85

司職：中堅、防守中場

球衣號碼：4

代表港隊上陣次數：7次

現效力球隊：自由身

現時效力冠忠南區的簡嘉亨，並非港隊新面孔，今年已先後出戰「亞洲盃」外圍賽及「東亞盃」，不過他承認在主場出戰有更大喜悅，自己會更加珍惜這次機會：「唔係成日都會有代表香港比賽嘅機會，而有香港球迷支持我哋係一件好事，因為我哋會更加開心，更加想踢好啲。」

一直視披上港隊戰衣為目標的「阿亨」，是其中一名被寄望甚殷的小將，他明白要繼續入選，就一定要維持出色發揮：「最緊要有好表現，因為喺香港隊入面，如果你嘅表現唔夠好，就有第2個球員會頂上。」自莊恩安達臣成為港隊主教練後，球隊的踢法便一直獲得好評，如今港隊即將於香港大球場，在一眾球迷面前獻技，「阿亨」認為這場賽事相當重要，期待自己可以有更好表現：「暫時狀態都算可以，希望有多啲落場機會同埋正選踢，球迷亦可以繼續為我哋打氣。」

簡嘉亨檔案

出生日期：2000年10月3日（21歲）

身高：1米74

司職：翼鋒

球衣號碼：17

代表港隊上陣次數：8次

現效力球隊：冠忠南區

年僅20歲的余在言早前6月在「亞洲盃」外圍賽，才初次為大港腳上演「地標戰」，以往未曾在香港大球場比賽的余在言，坦言自己一直期待已久：「我成日喺大球場睇波，最深刻就係2014年香港對阿根廷嘅友賽，成日都幻想究竟自己落場踢會點，依家終於有依個機會，好幸運教練肯選我入隊。」

港隊曾在5月份的友賽與緬甸交手，Jesse認為對方球員雖然當時狀態未足，行軍速度卻很快，踢法亦甚具組織性，在場上相當團結，因此絕對不能掉以輕心。對於首次在一眾港隊球迷的吶喊聲下作賽，Jesse承認感到既興奮又期待，但同時亦有一點壓力，希望可以踢一場好波送給觀眾，而個人目標則希望爭取上陣機會，盡量吸收國際賽經驗及爭取入球。

余在言檔案：

出生日期：2001年10月8日（20歲）

身高：1米69

司職：進攻中場、前鋒

球衣號碼：14

代表港隊上陣次數：2次

現效力球隊：標準流浪