滿貫氣勢凌厲大炒崇德飛鷹　首奪常規賽冠軍

滿貫男籃寫下隊史新章！周四（22日）憑外援荷利菲特狂轟32分，以112比83大勝崇德飛鷹，首奪常規賽冠軍，直接進身季後賽。

賽前7勝1負的滿貫今場如能取勝，即憑對賽成績力壓南華，以常規賽第1名身份進入季後賽。滿貫新加盟的美籍中鋒荷利菲特首節表現活躍，利用身高優勢頻頻鋤樽，單節貢獻16分，蔡再懃亦有9分進帳。至於早前有球員確診的崇德飛鷹在內線決堤下，即使蘇志樂和鍾俊昇命中3球三分，仍未能拉近比分，以15比33落後。

滿貫第2節大部分時間收起荷利菲特，飛鷹把握機會追分，先有韋子才連入5分，其後蘇志樂更連轟兩記三分，一輪13比2攻勢追至32比43。滿貫板凳深度充足，此節亦有張偉康命中兩記三分球，內線則有黃鎮煒得6分，助滿貫繼續以56比43領先。

換邊後，荷利菲特再度落場，聯同方誠義、何倚富、張偉康輪流得分，滿貫一輪19比0攻勢轟炸對手。 飛鷹此節收起4犯在身的奧斯汀，此節全隊僅得14分，尾段荷利菲再連環3次入樽，帶領「綠軍」大幅拋離至90比56。

比賽提早進入垃圾時間，飛鷹即使有奧斯汀單節16分亦於是無補，滿貫終以112比83大勝，同時以8勝1負贏得常規賽冠軍。今場荷利菲特轟全場最高32分，滿貫另有蔡再懃和張偉康各得18及14分。崇德飛鷹方面，奧斯汀和蘇志樂各得26及21分，常規賽以4勝5負完成。

蔡再懃賽後表示，球隊將以總冠軍為目標，繼續努力：「我們是『Big 4』4隊之中未贏過冠軍的一隊，所以大家都好團結，好想拿到總冠軍。今季我們是以『挑戰者』身份出賽，現在雖然有外援，但都需要時間磨合，幸好有這兩場讓我們調整。」他又讚揚外援荷利菲特為球隊帶來正面化學作用：「他在內線威脅大，對球隊當然很大幫助，希望下場我們進攻和防守再加強。」

甲一男籃最新積分榜

名次 球隊 戰績 積分

1 滿貫 8勝1負 17

2 南華 8勝1負 17

3 香港東方 6勝3負 15

4 永倫 6勝2負 14

5 建龍飛馬 4勝5負 13

6 崇德飛鷹 4勝5負 13

7 南青 3勝6負 12

8 康仁福建 3勝5負 11

9 安保漢友 2勝7負 11

10 遊協 0勝9負 9

註:

贏波得2分，落敗得1分

截至22/9 滿貫對崇德飛鷹賽後，前6名晉級爭標組

同分球隊先以對賽成績、再以得失分計算排名

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滿貫近年聯賽戰績

2016年 乙組 冠軍 （墾丁）*

2017年 甲二 總冠軍

2018年 甲一 常規賽第4名、總殿軍

2019年 甲一 常規賽第3名、總亞軍

2021-22年 甲一 常規賽冠軍

註：滿貫前身為墾丁