美斯離開巴塞內幕曝光　刁鑽要求難滿足

阿根廷巨星美斯去年離開巴塞隆拿轟動全球，好多人都唔知點解，西班牙《世界報》近日爆料，公開美斯同巴塞當日續約電郵內容，原來美斯團隊曾提出續約10項要求，當中有幾項都幾刁鑽，巴塞無法全部滿足，最終談判失敗。

報道指，美斯法律團隊於2019年底開始同巴塞時任會長巴度美奧談判，歷時半年，美斯律師團隊列出10大要求，但當時巴塞剛陷入財困，要向球員減薪甚至拖糧度日，個別條件無法滿足美斯要求，結果未能完成續約。

美斯法律團隊列出10大要求如下：

1. 稅前1.38億歐元、稅後7500萬歐元年薪不變

2. 1000萬歐元續約獎金，即時支付

3. 美斯隨時可以離隊，違約金由7億歐元減至1萬歐元

4. 為美斯及家人提供私人飛機，在聖誕節期間返阿根廷度假

5. 在魯營球場為美斯及蘇亞雷斯各開設獨立包廂

6. 即使西班牙稅率上升，升幅由巴塞承擔，美斯收入不受影響

7. 全額支付及清還美斯哥哥洛迪高一切費用

8. 承擔美斯私人助理比比哥斯達人工

9. 美斯穿巴塞球衣各種肖像權，屬於美斯團隊

10. 退還因疫情減薪的人工差額，並須支付3%利息

美斯於2020年未能續約，當年夏天曾提出離隊申請，但未能成事，直至2021年夏天合約到期，巴塞當時深陷財困，並無法達到西甲賽會財務要求，美斯黯然離隊，以自由身轉投巴黎聖日耳門。

消息曝光後，掀起球迷熱烈討論，雖然似乎對美斯形象不利，許多要求都相當刁鑽，但美斯亦曾公開表示願意減薪50%，真相如何仍是個謎，不過巴塞官方對《世界報》大感不滿，當中牽涉其他內部機密，表示保留法律追究權利。