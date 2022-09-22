碧咸接拍世盃廣告再惹批評　佢咁樣解畫

英格蘭「萬人迷」碧咸近日於倫敦現身，除咗送別英女王，原來仲有另一任務，就係接拍一個卡塔爾世盃廣告，收取數百萬英鎊報酬，但亦惹來人權分子非議。

先講個廣告，係為卡塔爾世盃零食贊助商Doritos做宣傳，內容以搞笑為主，廣告主角除咗碧咸，仲有美式足球巨星曼寧，主要係透過佢兩個去區分英式足球同美式足球嘅差異。

一名消息人士表示：「今次係兩位在各自領域擁有非凡成就及極具影響力嘅運動員合作，有極高報酬，不過任何同卡塔爾有關嘅事情都會引起爭議。」

碧咸係卡塔爾世盃代言人，合約價值超過1億鎊，佢亦一直受到非議，因為卡塔爾長期存在人權問題，法律對婦女有高度限制，同性戀亦屬非法，不過碧咸行走江湖多年自然識點拆，佢透過發言人表示：「過去十多年定期到訪卡塔爾，亦深信足球力量可以推動當地各方不斷進步。」

此外，英格蘭隊長哈利卡尼日前宣布，卡塔爾世盃期間將佩戴彩虹主題袖標，以表示對平等權利嘅支持。