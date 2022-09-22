利華盃賽程敲定 費達拿告別戰：拍拿度雙打是榮幸

利華盃網球賽公布首天賽程，備受矚目的費達拿夥拍拿度合作的雙打賽事，定於英國時間周五（24日）晚上7時第二仗，即香港時間周六凌晨大約4時舉行，所有「RF粉」今日只做一件事，就是看直播見證球王最後一舞的風采。

香港電視台亦有直播，NOW TV 639台將於周五晚上8時開始直播賽事首場單打，而電視台預計周六凌晨大約4時則上演歐洲隊費達拿/拿度火拼世界隊泰科爾/索克的賽事。

利華盃首天賽程：（香港時間）

日期 時間 賽事 球員(歐洲隊vs世界隊)

23/9 8:00pm 單打 魯特vs索克

隨後 單打 西西帕斯vs舒互茲曼

24/9 2:00am 單打 梅萊vs米納爾

隨後 雙打 費達拿/拿度vs泰科爾/索克

當賽程定出後，意味着費達拿24年的職業球員生涯，將於明天結束，他隨即在社交網留言，表露自己的心情：「明天將是我的職業球員生涯裏，最後的一場比賽了，很榮幸能夠與拿度一起拍檔進行這場雙打比賽。」世界各地粉絲紛紛按讚以示支持，LIKE數迅間破10萬，大家也為RF打氣，希望他好好享受這最後一舞。