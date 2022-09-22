甲一常規賽煞科　福建負永倫跌入名次賽

甲一常規賽周四（22日）煞科。康仁福建面對永倫，前三節處於上風，但決勝節進攻停滯，終以59：73落敗，累積3勝6負，排行第7，跌入名次賽。

永倫今場無論輸贏，都無改常規賽第3位置，王牌泰那繼續作壁上觀，中鋒賀斯福退居後備。相反福建只要「爆冷」勝出，即可躋身前6，即使賽前傳出徐遠征離隊消息，仍無損鬥志，黃律堯首節內外開弓，獨取10分，助球隊領先25：23。福建次節一度拉開8分差，迫使賀斯福上場，他不斷衝擊內線搏犯，惟罰球命中率低下，半場落後35：40。

換邊後，福建陷入犯規麻煩，懷斯和楊瑞鴻累積4犯退下火線，惟永倫罰球依然欠佳，落後48：50進入決勝節。永倫射手梁民熊轟入兩球三分，文俊浩和賀斯福強闖籃底，打出12：0的攻勢反超前。福建靠鄭錦興「止血」，但潘志豪隨即搏得「and 1」，再連續交出封阻和助攻，為永倫穩住勝局，終以73：59反勝。

永倫有3人得分上雙，賀斯福交出14分14籃板，惟罰球不堪入目，10投1中，全隊罰球命中率亦得42.4%。福建洋將懷斯攻入全隊最高的13分，黃律堯和鄭錦興分別有12分和11分進帳。

橫跨十個月的常規賽結束，滿貫以8勝1負、全勝「紅藍綠」三軍的姿態，初登一哥寶座，寫下隊史新章。南華緊隨其後，以前2身份直入季後賽。其餘兩支「Big 4」勁旅永倫和香港東方，分列3、4名，分別與崇德飛鷹和建龍飛馬進行附加賽。至於福建、南青、安保漢友和遊協依次跌入名次賽，需進行單循環賽事，定出降班球隊。

甲一男籃常規賽總積分榜

名次 球隊 戰績 積分

1 滿貫 8勝1負 17

2 南華 8勝1負 17

3 永倫 7勝2負 16

4 香港東方 6勝3負 15

5 建龍飛馬 4勝5負 13

6 崇德飛鷹 4勝5負 13

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7 康仁福建 3勝6負 12

8 南青 3勝6負 12

9 安保漢友 2勝7負 11

10 遊協 0勝9負 9

註: 贏波得2分，落敗得1分

前6名晉級爭標組

同分球隊則以先以對賽成績、再以得失分計算排名