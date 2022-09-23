曼聯財報狂蝕　總監認「使大咗」宣布閂水喉

英超勁旅曼聯周四(22日)公布2021/22年財政報告，無論虧損同負債都大幅增加，最大原因係球員薪酬開支急升，單係C朗拿度嘅周薪就達到50萬鎊，令「紅魔鬼」成為英超史上最高人工開支球隊。曼聯總監梅托表示球會今個夏天「使大咗」，宣布嚟緊會「閂水喉」，對領隊坦哈格無疑係一大噩耗！

曼聯財報顯示，球會上季淨虧損高達1.15億鎊，比對上一年受疫情影響嘅8,740萬鎊虧損更多，主要原因係球員薪酬開支急升，3名新球員C朗(50萬鎊周薪)、查頓辛祖(35萬鎊周薪)同華拉尼(35萬鎊周薪)都係陣中最高薪行列，令曼聯上季總薪酬開支去到3.84億鎊，打破曼城保持嘅3.54億鎊英超史上最高紀錄。

除咗斥巨資買人、支付球員人工之外，炒領隊蘇斯克查同提前終前蘭歷克顧問合約，令球會多花2,470萬鎊嘅遣散費，隨住球會不斷蝕錢，曼聯上季負債增加9,540萬鎊，總負債達到5.15億鎊！曼聯今夏動用破球會紀錄嘅2.2億鎊買人，而且又失落歐聯賽事，嚟緊一季財政報告都好「危」。

曼聯公報財政報告後，總監梅托表示：「我哋夏天對球隊陣容作出重大投資，支持坦哈格繼續組軍之餘，亦要確保財務穩定，總括而言，曼聯夏天嘅買人計劃係比預期中行前好多，未來幾個轉會窗，我哋唔會預期再有咁高水平嘅投資。」