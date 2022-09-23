一張圖66貫！過百萬粉絲Like爆經典相

擁有20項大滿貫的瑞士天王費達拿即將告別球壇，周五晚在倫敦舉行的利華盃後正式掛拍；過去鬥足18年的網壇「BIG４」歷史性由對手變隊友，賽前更夜遊泰晤士河談笑風生，費天王更在個人社交平台上載了這張經典相片，亦代表着「一個時代的終結」！

「與幾位朋友晚餐」費達拿上載了與拿度、祖高域及梅萊以倫敦橋為背景的合照兼留言，四人均穿上黑色禮服、打煲呔，帥氣萬分，這張圖片僅放上網幾粒鐘，即吸引過百萬粉絲LIKE爆，有球迷留言「這裡有幾多個大滿貫」，事實上，這四位前「一哥」在過去20年稱霸網壇，當中他們合共贏得了66個大滿貫冠軍，數字相當恐怖。

41歲的費達拿在利華盃已落實與西班牙球王拿度組成「2R」出戰雙打，為生涯進行最後一舞，連同塞爾維亞的祖高域及英國的梅萊、昔日的網壇「BIG４」，今次將携手組成歐洲隊出戰，他們於周四已進行了操練，適應場地，並與另兩位「隊友」祖高域拍梅萊進行了一場對抗賽，單是這個訓練都吸引大批球迷入場，相當熱鬧。

從訓練所看，費達拿的移動都尚算不俗，並且在網前攔截及反手擊球依然瀟灑，對於自己的謝幕戰，他笑言:「他(拿度)才是老大。」

NOW TV 639台將於周五晚上8時開始直播賽事首場單打，而電視台預計周六凌晨大約4時則上演歐洲隊費達拿/拿度火拼世界隊泰科爾/索克的賽事。

利華盃首天賽程：（香港時間）

日期 時間 賽事 球員(歐洲隊vs世界隊)

23/9 8:00pm 單打 魯特vs索克

隨後 單打 西西帕斯vs舒互茲曼

24/9 2:00am 單打 梅萊vs米納爾

隨後 雙打 費達拿/拿度vs泰科爾/索克