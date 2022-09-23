麥維迪夫不敵華連加　「發老脾」嘲諷球迷

失落「世一」寶座的俄羅斯名將麥維迪夫，表現繼續低沉，周四在梅斯網賽不敵剛復出的37歲瑞士老將華連加，不但比賽期間「發老脾」掟球拍，更失控地嘲笑球迷，有欠風度。

這是麥維迪夫自美網兼失落「一哥」位置後的首場賽事，面對着世界排名284位的華連加，經過2小時20分鐘的爭逐後，曾獲三個大滿貫錦標的華連加以6比4、6比7(7)、6比3力挫這位賽事頭號種子，躋身8強，並迎來今季復出的第5勝，世界排名即上升至216位。

麥維迪夫今仗表現差強人意，全場出現12次雙錯誤，而且愈打愈燥，在決勝盤更掟拍被現場球迷報以噓聲，然而一眾噓聲令麥維迪夫更加失控，向法國觀眾做出疑似「猴子」的動作，令人反感。

自去年3月後濶別賽場一年的華連加賽後對自己的表現感到滿意，這也是他兩年來首次打贏世界前10的球手，「很開心今天可以有這個水準，回歸球場就希望迎來這些時刻。」而麥維迪夫賽後亦承認自己發揮不及對手:「華連加的確比我表現好，所以他贏了，我嘗試阻止他，但仍然不足夠，我很尊敬他，他絕對不似37歲。」