香港七欖11月舉行　3萬觀眾入場　外隊接受氣泡管理

停辦三年半的香港國際七人欖球賽將於2022年11月4日至6日在香港大球場上演，大會今日公布有關詳情。

香港欖球總會行政總裁麥偉彬出席記者會時和傳媒介紹賽事的各項安排。因健康及安全考慮，屆時大球場入座上限為85%，亦即是逾3萬名球迷可入場觀戰，欖總會執行所有屆時的防疫措施和已獲相關部門批准的活動。

欖總亦會對海外隊伍和工作人員於比賽期間實施嚴格的氣泡管理。欖總已為參賽隊伍和工作人員預訂專用酒店單人房，每隊留港期間亦有專車接送和指定訓練場地，隊伍隔離和全面的新冠病毒檢測和監察亦會於賽事期間嚴格執行。

觀眾入場前要量度體溫及使用疫苗通行證，場內亦有多個消毒和潔手站，還有公眾廣播和屏幕信息提醒觀眾遵守規定。

大球場的看台坐位為8人或以下一組，入場的觀眾也可以在座位上飲用飲品。逾16500張門票於獨家預售期內獲本地欖球會會員及其他賽事持份者認購。訂閱七欖電子報人仕可於9月28日享有24小時優先購票權。公開發售將於9月29日開始於欖總官方售票網站 www.tickets.hkrugby.com進行。票價維持2019年的價格，分是1950港元 (成人3日門票)及950港元(兒童3日門票)。