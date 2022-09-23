中國女排世錦賽名單　朱婷張常寧榜上無名　

中國女排公布了世錦賽名單，連續第三次出戰的隊長袁心玥領軍，老將丁霞繼續助陣，而星級重鎚朱婷及張常寧則榜上無名，消息指讓朱婷養傷，為國家隊的未來舖路。

女排世錦賽於周五至10月15日分別在荷蘭及波蘭舉行，這是首次由兩個國家共同舉辦一屆賽事，中國女排向國際排聯提交的14人名單上，東京奧運主將兼副攻袁心玥以隊長身份領軍，她是繼2014及2018年後第三次參加世錦賽，今次的主攻手包括李盈瑩、王雲蕗、金燁及王藝竹，而二傳位置有老將丁霞及刁琳宇，最大變化是自由人王夢潔回歸。

有消息指朱婷的手腕傷勢恢復雖然比預期理想，以其恢復訓練應可以撐得住世錦賽，但考慮到她身體健康及放眼明年亞運會，甚至奧運會資格賽，最終國家隊都不想冒險讓朱婷參戰，另方面，亦可讓她在意甲聯賽作調整。

至於同樣在東京奧運後進行手術的張常寧，自去年11月手術結束後，至今仍未回歸賽場，但不斷出席商業活動，已令高層不滿，未來會否被踢出中國女排，仍有待觀察。

日前已抵荷蘭的中國女排在世錦賽被編在D組，與巴西、日本、捷克、阿根廷及哥倫比亞同組，而小組賽首戰將於本周日（25日）與阿根廷交鋒。