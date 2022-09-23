香港隊　初次入選大港腳　亞歷斯祖：學到好多嘢

今次港隊友賽決選名單中，亞歷斯祖（Alex）僅惟一首次入選球員，這位23歲代表隊新面孔，認為與港隊主教練莊恩安達臣合作機會非常難得，隨隊短短幾日操練，他坦言自己已經收穫良多，並深信入選大港腳，證明自己努力沒有白費。

「收到入選消息一刻我好開心，因為過去幾季，我都係向住呢個目標努力。」Alex去年入選港隊23歲以下代表隊，並隨隊出戰「U23亞洲盃」外圍賽，不足1年過後，更徵召入大港腳名單。因為疫情關係，過去一季港超腰斬，Alex今年鮮有比賽機會，最近一次上陣是本月初隨東方龍獅出戰「亞協盃」跨區4強戰，他承認自己需要重新適應香港的天氣，但仍對有機會取得代表隊首頂喼帽非常期待：「有得為港隊披甲係一大榮幸，會唔會上陣係教練嘅決定，但如果做到，就證明我係向住正確嘅方向發展，我想繼續進步，盡力踢出最高水平。」

港隊在主帥安達臣帶領下，前場逼搶風格鮮明，賽場上進取的踢法，少不了平時高強度的艱苦訓練，對此Alex已深有體會，惟他表示自己很享受這個過程：「安達臣嘅魄力會令你充滿能量，佢嘅要求好高，每日都要大家要全力投入，港隊訓練嘅強度當然唔小。但他經驗豐富，仲喺頂級聯賽踢過波，我好希望可以同咁樣嘅教練合作，每日訓練我都學到好多嘢。」