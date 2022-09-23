七欖港隊強敵環伺　姚錦成：主場觀眾是我們最大優勢

因疫情停辦三年的香港國際七人欖球賽（下稱七欖），將於11月4日至6日回歸。欖總今日（23日）公布詳情和抽籤結果，香港與澳洲、新西蘭和薩摩亞同組。港隊主力姚錦成表示期待：「每次主場作賽，在球迷打氣下，我們總會發揮到最盡、最好，拿到理想成績。如果屆時全場爆滿，我好有信心贏到每一隊！」

「七欖」睽違三年半回歸，15支世界勁旅，包括剛贏得世界七人欖球系列賽冠軍的澳洲、2019年香港站盟主斐濟、新西蘭、南非、英格蘭、愛爾蘭、法國、西班牙、美國、加拿大、阿根廷、烏拉圭、日本、肯雅和薩摩亞將會來港。而香港作為亞洲七人欖球系列賽和亞運冠軍，獲「外卡」成為第16支隊伍，與澳洲、新西蘭和薩摩亞被編入A組。

姚錦成曾與3支同組隊伍交手，形容他們實力強勁：「澳洲剛贏得世巡賽冠軍，打法全面，速度快；新西蘭是欖球傳統強國，很有系統性，著重團體合作；薩摩亞年輕，有衝勁。很期待對上他們，吸取經驗，也測試一下自己水平到哪。」受疫情影響，海外隊伍須接受「氣泡管理」，僅可使用專車出入酒店、訓練和比賽場地。另一華將列卡度相信對手已適應這種模式，不影響狀態：「過去兩年，大家都經歷過隔離，唯一可惜是他們無法遊覽香港，但相信會更專注比賽。」

港隊自5月起，遠赴歐洲、智利、南非訓練和比賽，姚錦成認為收穫豐富：「港隊從未試過出外集訓這麼久，對年輕球員是很好的經驗。我們老一輩慢慢會退下來，很開心看見他們不斷進步。」兩人期望在「七欖」乃至明年杭州亞運展現集訓成果，並利用「七欖」準備接下來的亞洲系列賽。

另外，由於「七欖」與新西蘭舉辦的女子欖球世界盃撞期，今屆不設女子系列賽，男子資格賽和小型欖球賽同樣不會進行。