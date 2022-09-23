歐國聯重頭戲　意大利英格蘭做細界

歐國聯A3組重頭戲，意大利主場迎戰英格蘭，雙方近年多次交鋒，已經非常熟悉對手路數，所以每次碰面往往陷入拉鋸局面。過去4次對賽總入球全開2球或以下，加上歐國聯一向被指係「有獎盃的熱身賽」，兩隊爭勝決心成疑，未必搏盡，寧願博中位數2.5球嘅入球細。（周六凌晨2時45分開賽）

意大利目前有5分在手，僅落後榜首匈牙利2分，仍然有機會爭出線，但意軍自從無緣今屆世界盃決賽周後，球隊處於重建，領隊文仙尼現時最主要工作係趁國際賽試陣，至於能否贏波並非首要考慮，未必會強攻對手。

文仙尼嘆冇射手用

事實上，意大利鋒線人腳質素有限，加上兩位進攻球員保列坦奴、羅倫素柏歷堅尼因傷退隊，令問題雪上加霜。文仙尼近日表示意甲球會太依賴外援前鋒，令佢缺乏射手選擇。由此可見，文仙尼間接承認球隊鋒力不足，恐怕難以喺英格蘭身上入波。

至於英格蘭4戰不勝，只有2分排榜尾，好大機會降班，但球隊目標已放喺11月嘅世界盃決賽周，並唔會介意歐國聯成績。「三獅兵團」最重要係避免出現傷兵，預料球員會踢得比較謹慎，點到即止，隨時繼首循環打和0比0後，再次悶戰一場。