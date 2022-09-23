香港隊　全力爭勝！安帥呼籲球迷入場打氣　

苦等了接近3年！周六（24日）晚上香港足球代表隊坐鎮香港大球場，迎戰緬甸的國際A級友誼賽，球迷終於可以入場一睹港隊風采。港隊上場順利擊敗緬甸，主教練莊恩安達臣在賽前記者會上強調，今場將會踢得更進取，目標雙殺對手，希望可以吸引超過2萬人入場，為球隊打氣！（Now 633周六晚上8時直播）

港隊上場閉門作賽下兩球擊敗緬甸，主教練莊恩安達臣大讚球員，在高位壓迫上表現出色，讓對手無法以長傳製造具威脅埋門，他相信對手今場會踢得更具壓迫性，並進一步提升反擊速度，提醒球員要小心應付。陣容上，中場黃威及前鋒余在言，因病未有參與賽前操練，安帥透露兩人確診新冠肺炎仍未康復，今場肯定無緣上陣。

球迷相隔近3年再次在主場觀看港隊賽事，足總表示首日門票已售出3,000張，而安帥亦不忘在賽前呼籲更多球迷入場支持：「好似英國、德國、西班牙等國家球迷一樣，大家都鐘意睇進攻足球，為咗畀現場球迷有好嘅感受，我哋一定會踢得更進取，盡量爭取更多入球，希望可以吸引超過2萬人入場。」

後衞艾里奧在記者會則形容上場協助港隊擊敗緬甸是一個好開始，他亦十分期待在球迷面前獻技，希望讓球迷看到港隊的新風格。對於首度與安帥合作，艾里奧直言會努力融入球隊：「我會嘗試提升自己，從而融入安帥更進取嘅比賽風格，我覺得我哋可以向球迷送上一場精彩賽事。」

國際足協排名比港隊低11位的緬甸，上場友賽大部分時間形勢受壓下，最終不敵港隊。賽前緬甸大軍去到香港大球場進行操練，為今場比賽作最後準備，主教練希爾於賽前記招上不忘「賣口乖」，感謝足總邀請出戰今次友賽之餘，亦大讚港隊請得安達臣執教是明智之舉。

備戰年底「東盟錦標賽」的緬甸，今年內已經兩次與港隊交手，今次兩軍將在球迷面前作賽，希爾認為球隊要學識承受作客壓力：「有球迷入場，對港隊球員都有可能造成壓力，但緬甸球員需要學識喺1、2萬名球迷面前踢友賽。」