蘭歷克收購名單曝光　曼聯高層有冇後悔？

英國傳媒爆料，曼聯今夏領隊交替期間，上任看守領隊蘭歷克曾與新上任嘅坦哈格交換意見，給予增援建議，列出5人增援名單，該5人名單當中就包括艾寧夏蘭特，但曼聯一個都冇考慮，依家睇番都幾揼心。

雖然蘭歷克喺曼聯教波成績麻麻，但佢睇人眼光獨到，今年初接任初期就曾表示「曼聯要換10個球員」，後來佢卸任領隊職位，準備轉當顧問，亦有同坦哈格交流畀意見，而且建議增援名單個個猛料，人選計有：艾寧夏蘭特、曹亞文尼、RB萊比錫三寶尼干古、干拉特賴馬，同埋加華度爾。但坦哈格眼中只有法蘭基迪莊，蘭Sir嘅提議一個都冇要。

艾寧夏蘭特唔使多介紹，佢今夏加盟曼城立即爆發，開季至今各項賽事入咗14球，多過曼聯全隊入球總數，至於曹亞文尼，當曼聯簽入卡斯米路之後，呢位法國小將直接出任皇馬中場核心，成功換班，證明能力上乘，仲有極佳發展潛力。

至於RB萊比錫三寶尼干古、干拉特賴馬、加華度爾仲可以斟介，不過曼聯因為超支已宣布閂水喉，無力出手。