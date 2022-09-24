馬古尼又做黑腳　英格蘭歐國聯輸波降班

周六(24日)凌晨歐國聯A3組大戰，英格蘭作客0比1不敵意大利，提早1輪篤定降班，下屆只能參加B組級別賽事，對於呢支星光熠熠嘅球隊而言，絕對係一大恥辱。

英軍主帥修夫基今仗派出哈利馬古尼踢正選，呢位曼聯中堅今季各項賽事4次正選上陣，所屬球隊都輸波，成為大黑腳，難怪要求修夫基棄用馬古尼嘅聲音愈來愈大。

賽前4戰不勝排包尾嘅英格蘭今仗必須贏波，先至有機會護級成功，但球員表現毫無鬥志，開波初段被對手壓住來打。意大利前鋒施卡馬卡頭頂腳踢，創造2次甚具威脅嘅攻門，英格蘭有祖迪比寧咸、哈利卡尼射門無功而還。

踢到68分鐘，意大利22歲新星拉斯柏度尼喺禁區邊射入世界波，憑呢個入球以1比0擊敗英格蘭，追至落後榜首匈牙利2分，雙方將於下輪交鋒，決定出線資格主誰屬。

反觀，英格蘭踢咗5場只有2分，落後第3位德國4分，即使下仗擊敗德國，亦無法擺脫榜尾位置，已肯定提早降班。

英格蘭嘅低迷表現，亦令人疑懷球隊能否喺11月下旬展開嘅世界盃交出好成績，特別係主帥修夫基執意重用哈利馬古尼，但呢位後衞今季已失去曼聯正選位置，狀態不足，加上非常黑仔，今季2場英超及1歐霸盃踢正選，曼聯都輸波，佢今仗歐國聯擔正，英格蘭更加輸波兼降班，如果英格蘭繼續由呢位黑腳做正選，恐怕世界盃前景唔樂觀。