球王揮淚告別！費達拿：我很開心沒有傷感

費達拿的生涯告別戰令全球矚目，全場有笑有淚、充滿溫馨又有激情，這位瑞士天王夥拍拿度再現「2R」經典，激戰兩小時後即使飲恨，但絕無影響其輝煌的職業旅程。41歲的費達拿在父母妻兒與一班戰友的歡送下淚灑當場，雙眼通紅的他帶着笑容向球迷揮手道別，亦標誌着一個時代正式結束。

利華盃周五晚在倫敦上演，全場焦點落在合共擁有42項大滿貫的「2R」組合上，費達拿與拿度合作雙打為歐洲隊出戰，面對世界隊的泰科爾及桑克，這也是費天王生涯的最後一役，雙方激戰了兩個多小時、打足3盤後，「2R」在費達拿發球下錯過致勝賽點，最終以6比4、6比7(2)、9比11落敗。

即使經歷過20年的大賽，費達拿在最後一個發球也明顯特別緊張，情緒也有點激動，完場後與拿度相擁已經眼泛淚光，並且與隊友包括祖高域及梅萊，以及世界隊的球員及領隊麥恩萊一一相擁道別；費達拿即場接受在場擔任主持的美國名宿古利亞訪問時稱:「我很享受穿上球鞋的一刻，我願意再來一次，這是一場很滿足的比賽，不但是開心，更是美妙，當然能夠與拿度再次合作及與我的隊友比賽，很多謝大家。」

「我在這裡不會感到寂寞，大家都為我歡送，我很開心沒有傷感。」然而，全場球員及球迷不斷拍掌，令費天王多次飲泣難言，當然也不少得多謝妻子米爾卡:「她可以很久很久便制止我繼續比賽，但她沒有這樣做，還讓我堅持及准許我比賽，真是不可思議，很多謝她。」費達拿亦有答謝在場的父母，而站在旁邊的愛妻及一對孖仔孖女也激動落淚。

現場的氣氛令一向「眼淺」的費達拿，淚流不斷，就連好友兼多年對手拿度也被感染，兩位大男孩喊到眼腫，然而一向懂得搞氣氛的祖高域，召煥兩組球員聚集到球場中央並抱起費達拿，令這位瑞士傳奇又哭又笑，享受充滿愛的告別。

2R在利華盃落敗後，目前歐洲隊與世界隊的總場數上打成2比2，兩隊明天將會繼續爭逐，祖高域將於單、雙打亮相。