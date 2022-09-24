蝎子式入球！匈牙利爆大冷贏德國

周六(24日)凌晨歐國聯A3組爆出大冷門，被睇低一線嘅匈牙利憑34歲老將施沙拉爾射入精彩「蝎子式入球」，作客以1比0擊敗傳統勁旅德國，爆出12.5倍客W。

匈牙利贏波之後，領先第2位意大利2分，只要下仗打和意軍，就可以晉級明年6月舉行嘅決賽周。

德國原本贏波就可以升上榜首，加上有地利優勢，理應採取主動，但估唔到開賽17分鐘就失守，匈牙利透過1次角球攻勢，由施沙拉爾喺近柱背對龍門，用後腳「蝎子擺尾」凌空射入，非常高難度，德國門將達史特根都估唔到佢有此一着，只能望住個波入網。

德國落後之下，表現仍然冇起色，踢咗30分鐘先至有利萊辛尼1次射門。換邊之後，德國前鋒迪姆華拿有1次入波好機會，但射門欠力度，被門將古拉施斯沒收。

雖然德國下半場佔有較多攻勢，但都只係隔靴搔癢，未能創造具威脅攻門，最終輸0比1，亦係主帥費歷克上年9月接手執教德國以來，領軍14場首次輸波。

德國5戰只有6分，落後榜首匈牙利4分，肯定無法出線，下場對英格蘭成為例行公事。