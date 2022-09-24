李察利臣起孖！巴西「大哨9號」有接班人

周六(24日)凌晨國際賽熱身賽，巴西以3比0大勝加納，李察利臣個人梅開二度，近5次為巴西上陣射入6球，盡顯射手本色！

自從「大哨」朗拿度退役後，巴西一直缺少1位可靠9號仔射手，李察利臣用行動證明自己可以勝任呢個位置，擔當巴西爭奪今屆世界盃嘅重要角色。

開賽9分鐘，巴西就由中堅馬昆奴斯哥利亞頂入角球，打開紀錄，之後成為尼馬同李察利臣表演時間，28分鐘尼馬直傳，李察利臣第一時間快腳射入。上半場尾段，呢對「10+9」拍檔再次合作，尼馬開出罰球，由李察利臣頂入成3比0。

25歲嘅李察利臣今夏由愛華頓轉投熱刺後，事業更上一層樓，早前歐聯對馬賽，亦係個人梅開二度，腳風非常順。由於阿仙奴前鋒加比爾捷西斯今次冇入選巴西隊，令李察利臣可以踢正前鋒位置，趁機顯身價，爭奪巴西正選。

賽後李察利臣話：「我希望巴西球迷可以更信任我，我今場着9號，幾乎每次着呢個號碼都可以入波，來到國家隊就要把握機會，默默做好我嘅工作。」

此外，尼馬狀態亦非常勇猛，今季各項賽事上陣12場入11球及10次助攻，從今場表現見到佢同李察利臣非常合拍，巴西主帥迪迪可能會用呢2位球星作為正選鋒線出戰世界盃。