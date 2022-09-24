香港隊　U17赴泰備戰亞少外　保坂拓朗盼與列強競爭

為備戰10月初舉行的十七歲以下「亞洲盃」（亞少盃）外圍賽，香港男子足球代表隊周四（24日）早上率先啟程前往泰國曼谷集訓，足總菁英培訓總監兼港隊U17主教練保坂拓朗（Takuro）指，球隊目標與亞洲列強競爭，並希望爭取自2014年後再次殺入決賽周。

港隊U17早於上周日已在將軍澳足球訓練中心（FTC）展開本地訓練，直至今日再轉抵泰國曼谷進行海外集訓，而大軍將在10月1日直接前往比賽場地吉爾吉斯比斯凱克，為亞少外作最後備戰，而賽事將於10月5日至9日展開。

主教練保坂拓朗期望球員能把握今次集訓機會，藉此吸收經驗：「疫情關係依班球員好耐無出國比賽，就算之前有都係去同廣東、香港同澳門，上年亞洲青年運動會又取消，所以佢哋國際賽經驗略嫌不足。」Takuro 透露今次將在泰國安排兩場友賽，分別面對泰國U17，以及當地U18聯賽球隊。

在亞少外被編入I組的港隊，同組對手包括伊朗、老撾及東道主吉爾吉斯斯坦，Takuro賽前承認3支對手實力同樣不俗，將會相當難踢：「吉爾吉斯斯坦踢法簡單直接，進攻速度偏快；老撾以傳控、組織為主，攻守轉換都好快；而伊朗球員個人技術同能力出眾，身體對抗性好強，國際賽經驗相當豐富。」

雖然要爭取出線並不容易，但Takuro直言球隊會全力以赴：「球隊上下對今次參賽感到興奮，不過我哋目標係想同其他亞洲列強競爭，唔止係參賽咁簡單，我相信球隊係有機會出線。」Takuro續指在出國比賽下，生活習慣、作息時間、心理壓力，紀律同食物等場外因素，將顯得更加重要，希望可以透過今次比賽教導一眾小將，並提升他們的場上表現。

港隊亞少外賽程：

10月5日 香港對吉爾吉斯

10月7日 老撾對香港

10月9日 伊朗對香港