鬥瑞士例搶韁 西班牙半場W趁早捧
2022年09月24日 13:00
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(Getty Images)
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歐國聯A2組好戲，西班牙主場迎戰瑞士。「狂牛兵團」西班牙於小組2勝2和暫居榜首，今仗對完瑞士就要作客葡萄牙爭出線，為免夜長夢多今仗定必早段搶攻，加上佢哋近5次對瑞士4次半場領先，有績可尋，半場主勝好路。（周日凌晨2時45分開賽）
以「巴塞系」為核心易撻着
今戰雙方同屬世盃決賽周隊伍，今仗練兵味濃，安歷基繼續倚重「巴塞系」為核心，加維、布斯基斯、費倫托利斯等主力候命，不過新星安素法迪就冇入選，利物浦中場大將堤亞高艾簡達拿仍未傷愈，而曼聯門將迪基亞亦未獲安歷基信任，無緣今次國際賽。
不過西班牙實力雄厚，尤其是巴塞今季表現復甦，國家隊勢必直接得益，雙方上次交手，西班牙作客憑沙拉比亞早段建功小勝1比0，今仗返主場出擊將更有把握。
瑞士近年係大賽常客，陣容熟口熟面，格列沙加、梳頓沙基利、列卡度洛迪古斯等主力悉數在陣，經驗有餘，但球隊路數亦被對手摸通摸透，上次對西班牙於早段失波，相信今仗更難守得住。
直播表
周六1:00pm 日乙 群馬草津溫泉Vs山口雷法
有線602、662台
周六3:00pm 日乙 東京綠茵Vs山形山神
有線602、662台
周六7:30pm 英甲 格連森林Vs埃克塞特
有線601、661台
周六9:00pm 歐國聯 阿美尼亞Vs烏克蘭
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周六10:00pm 英甲 彼德堡Vs維爾港
有線601、661台
周日凌晨零時 歐國聯 北愛爾蘭Vs科索沃
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周日凌晨零時 歐國聯 斯洛文尼亞Vs挪威
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周日2:45am 歐國聯 西班牙Vs瑞士
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周日2:45am 歐國聯 捷克Vs葡萄牙
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周日2:45am 歐國聯 蘇格蘭Vs愛爾蘭
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周日2:45am 歐國聯 塞爾維亞Vs瑞典
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