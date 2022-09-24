You Cry、I Cry！拿度情緒激動退出利華盃

過去在網壇鬥足20年，兩位球壇經典費達拿與拿度由昔日的對手變成好友，「2R」已合2為1變身為「Fedal」（費度)，隨着陪伴費達拿完成職業生涯最後一役，拿度的激動情緒難平，決定退出利華盃。

目前世界排名第3的西班牙天王拿度，周六結束在利華盃雙打賽後宣布退出餘下單打比賽，其位置將由英國「一哥」諾迪（Cameron Norrie）補上。利華盃過往的比賽，是需要每位參賽球員都要出戰單打賽事，而今年破天荒容許早前宣告退役的費達拿只打雙打賽，隨後其拍檔拿度都提出退賽。

「費達拿退役之後，我自己的一部分也已經隨他而去。」「喊到眼腫」的拿度賽後說出令人動容的一席話。事實上，今次拿度與費達拿合作雙打，是為了讓好友圓滿告別，而這位「泥地王」本應在家鄉陪伴待產的愛妻，等待他倆首個孩子的誕生；而「Fedal」的深厚友情從賽場上不難看到，比賽亦很有默契，費達拿在告別戰後哭成淚人，在旁的拿度也被感染落淚，情緒相當激動。

拿度在賽後記者會上透露，他一整天都是想着如何打好費達拿這場告別戰，所以在比賽中未能發揮正常狀態，「我想講，前面的發球局對我很困難，我無法正常發揮，初段我就犯了錯誤，甚至有點手震，今天處理所有事情都不容易，最後變得情緒難控。」事實上，以拿度的傷患情況都不宜太操勞，他早前在美網後曾表示要休戰一段時間，未知何時再踏上球場。

「這是體育史上一個傳奇時刻，我能夠成為當中一份子，是莫大榮耀；還有這麼多年我們一起分享了很多，這是無法用語言來形容，這是一個神奇時刻。」拿度明顯是為費達拿而戰，他於周四才抵倫敦，遲了一天才與歐洲隊會合，而餘下兩日利華盃賽事雖然他退賽，但會否繼續逗留為球隊打氣，還是提早回家陪伴愛妻則未有定論。