爭出線冇保留　葡萄牙精銳盡出轟炸捷克

歐國聯A2組矚目大戰，捷克主場迎戰葡萄牙，葡萄牙依家1分落後榜首西班牙，為爭出線資格誓傾全力搶3分。葡萄牙今次精銳盡出，C朗拿度、般奴費南迪斯、貝拿度施華、迪亞高祖達等悉數候命，眾星為搶位踢世盃，落場會施展渾身解數博表現，加上葡軍近年食住捷克，客勝值得捧場。(周日凌晨2時45分開賽)

葡萄牙係首屆歐國聯冠軍，球隊陣容亦係全歐洲最豪華之一，位置競爭異常激烈，「新丁」好似柏度尼圖、域天拿、馬菲奧斯紐尼斯等必出盡全力，加上C朗同般奴費南迪斯等老大哥撐住，戰鬥力夠晒保證。

臨近世盃要谷起狀態

葡萄牙近6場比賽有4勝1和1負成績，臨近世盃要進一步谷起狀態，肯定唔會揸流攤。

捷克喺上年歐國盃決賽周殺入8強，表現令人眼前一亮，不過歐國盃後演出不斷下滑，近6場賽事1勝2和3負，王牌前鋒柏德列舒希克已經差唔多1年冇為國家隊上陣，即使今仗重返國家隊，佢今季喺利華古遜嘅狀態亦大不如前，捷克嘅鋒力難予球迷信心。

捷克雖然數字上仍有機會出線，但佢哋更實際嘅目標係避免降班，睇番兩軍近年交手成績，葡萄牙近3次對捷克全部贏晒，包括今年6月首循環送捷克2蛋，葡萄牙對住捷克有「格食格」味道，捧客勝係明智之選。